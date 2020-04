A veces uno tiene la impresión de que el gobierno cuida por nuestras vidas más que nosotros mismos.



Lo veo en el magisterio persuasivo de Díaz-Canel que no se cansa de llamarnos a la cordura, a aislarnos, a no salir de casa.



Y hablamos de un gobierno que da el ejemplo. El mundo anda distinto, prima la incertidumbre, el miedo. Y te muestra las escenas de cadáveres en las aceras del Guayaquil ecuatoriano para probar que el temor no es infundado.



Ya supera el millón la cifra de contagiados en el planeta y EE.UU es el primer país en reportar mas de mil muertes en un día.



El secretario general de la ONU alerta que solo uniéndose, el mundo podrá enfrentar esta pandemia y sus devastadoras consecuencias.



Y agrega que “sin una acción concertada y valiente, el número de casos nuevos seguramente aumentará a millones, empujando a los sistemas de salud al punto de quiebre, a las economías en picada y a la gente a la desesperación, siendo las personas más pobres, las más afectadas”.



Claro que en Cuba estamos muy preocupados, pero Cuba es distinta. Se nos está pidiendo aislarnos que es el medicamento más eficaz para evitar el contagio.



No salir de casa, si no es imprescindible, se nos reclama apenas, mientras cada mañana un rostro joven con bata blanca nos pregunta cómo nos sentimos.



Es una suerte ser cubano. Debemos ver la parte hermosa del asunto. La casa nos une más a la familia, otra vez comemos juntos y hasta nos percatamos de que el móvil no podrá nunca sustituir la conversación íntima del hogar donde hablan los ojos,libres del nasobuco.



Nos vamos a querer más a partir de esta prueba que ha transformado todo, seremos menos egoístas, le daremos más amor a los ancianos, estaremos más unidos que nunca para enfrentar ese enemigo artero que nos atacó sin rostro, obligándonos a postergar los abrazos.



Claro que es triste ver los parques infantiles vacíos, las calles desoladas, cerradas para ti las puertas del vecino por primera vez, pero es lo necesario.



Leía con estupor en el Nuevo Herald de Miami la exhortación al gobernador de la Florida a no permitir que el estado prive de servicios médicos a personas con discapacidad. ¡Qué horror!



Eso nos estremece a quienes fuimos educados por Fidel en que una sola muerte es un revés. Aislémonos hoy, quedémonos en casa este fin de semana para mañana poder festejar juntos la victoria contra este enemigo solapado y cruel.