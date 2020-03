Díaz-Canel: «Esto es tarea de todos y lo resolveremos entre todos» (+Audio)

El mandatario exigió este lunes responsabilidad a todos los cubanos en la prevención y control de la enfermedad, lo que requiere “el compromiso de las instituciones, la familia y la ciudadanía en general”.



El Jefe de Estado explicó que Cuba no está dentro de una burbuja, “el nuevo Coronavirus viene hacia nosotros y lo está haciendo a una velocidad exponencial”. Por ello, insistió, “lo primero que hay que lograr es que la gente tenga percepción de ese riesgo, para que actúen responsablemente”.



En ese sentido, Díaz-Canel consideró que “las medidas en marcha pueden detener el virus antes de que se extienda”. Apuntó que la única manera de lograrlo es el aislamiento social, “y lo tenemos que provocar hoy, no mañana”.



“Esto significa mantener la mayor cantidad de gente posible en casa y con el menor contacto con otros, lo que requiere responsabilidad, social, familiar y ciudadana”, afirmó el presidente cubano.



De igual manera, precisó que urge eliminar la aglomeración de personas y seguir promoviendo que salga de la casa solo quien debe hacer las gestiones imprescindibles.







Díaz-Canel puntualizó que hay que proteger a las personas vulnerables, suprimir todas las actividades sociales y familiares, ordenar las colas en los mercados y, en definitiva, cumplir con las medidas que se han orientado.



El Presidente reconoció que las personas han ido tomando conciencia en los últimos días y han actuado de manera diferente. Sin embargo, apuntó, este fin de semana había aún personas en la calle de forma masiva, colas sin guardar la distancia requerida y ventas masivas de productos. “Hay que apreciar el riesgo”, reiteró Díaz-Canel.



El mandatario explicó a las autoridades territoriales elementos conceptuales del distanciamiento social, la contención del virus y su mitigación.



¿Cuáles son los sacrificios que tenemos que asumir?:



“Nadie entra o sale de las áreas aisladas; evitar el tránsito en esas zonas; todos los que presentan síntomas van a los centros destinados o se quedan en casa bajo vigilancia médica; se cierran escuelas, universidades, gimnasios, centros sociales, culturales, teatros; los bares y restaurantes funcionan con limitaciones; y toda la actividad comercial debe mantener un metro de distancia entre clientes, si no lo garantizan se cierran”, enumeró el Presidente de la República.



Acotó que esas mismas limitaciones son para los templos religiosos y se suman la prohibición de las reuniones de trabajo y de eventos deportivos, públicos y privados.







Al referirse a los escenarios donde más cuidados se deben tener, Díaz-Canel mencionó la protección del personal que trabaja en los aeropuertos.



El mandatario reiteró la atención diferenciada que tienen que recibir los ancianos que están en los hogares y las casas de abuelos, así como los que viven solos. En este cuidado, aseveró, juegan un papel esencial las estructuras locales de gobierno y las organizaciones de masas.



Como parte de las medidas económicas, señaló que deben definirse de inmediato las actividades productivas y de servicio que se van a mantener y las que no; así como la importación rápida de determinados productos.



“Se ha trabajado con tiempo, se ha trabajado con previsión, y estamos adelantando todas las medidas de la segunda fase. Si hacemos todo bien, podemos tener un comportamiento de la enfermedad distinto al que ha tenido la mayoría de los países del mundo, y que este sea una curva más plana, más manejable y buscando un comportamiento con menos afectaciones para el país”, concluyó Díaz-Canel.



En este encuentro, también se precisaron con cada una de las provincias las capacidades ya determinadas para el aislamiento de los viajeros que desde este lunes arriben al país.



La reunión estuvo conducida por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, y la encabezaron también el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura; el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; y el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda.