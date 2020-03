«Como Estado y Gobierno, tenemos la responsabilidad de proteger las vidas humanas y todo el tejido social, enfrentando la situación de una manera integral, con serenidad, realismo y objetividad. No puede haber pánico ni exceso de confianza», expresó Díaz-Canel.



También señaló que preservar la salud en un país como Cuba demanda ante todo voluntad política, y esa existe, pero también una actividad económica que la sostenga.



«Para tener indicadores de salud como los de este país, y enfrentar la situación en la manera en que la estamos enfrentando, también necesitamos un soporte desde la economía, conociendo todos en qué condiciones se mueve nuestra economía.



«Y este será un proceso largo, y desde ahora hay que ir garantizando, desde la actividad económica, lo que vamos necesitando en estas condiciones, y lo que necesitaremos en el futuro, cuando se pueden complicar aún más las cosas», acotó.



En su intervención, el mandatario sugirió que personas justamente preocupadas por el comportamiento de esta pandemia, quienes han demandado el aislamiento social o la cuarentena total, deben considerar que para que la mayor parte de la población y de la sociedad se aísle, hay otra parte que no puede cesar en las actividades que le dan vitalidad al país.



UN NO AL EGOÍSMO, AL INDIVIDUALISMO Y A LA FALTA DE SOLIDARIDAD



El Presidente de la República llamó a desterrar «el egoísmo en la reacción a las amenazas que comporta el momento. Entre nuestras fortalezas, la solidaridad ha sido siempre un valor fundamental, y es la solidaridad un valor que tenemos que potenciar en momentos como estos».



Resaltó las muestras de apoyo del pueblo al Gobierno tras permitir que el crucero británico ms Braemar atracara en puerto cubano, una ayuda que le había sido negada por otras naciones. Ante ese gesto de humanismo, señaló que tampoco faltaron ofensas, agresiones y hasta el silencio de grandes medios.



Dijo que el Gobierno cubano se siente altamente comprometido, sensibilizado y responsabilizado con preservar la vida y la salud de nuestro pueblo, y que «ese mismo compromiso, esa misma responsabilidad, nos llaman a ser solidarios y a cooperar con todos los que en el mundo lo necesiten. Hay que dar un no al egoísmo, al individualismo y a la falta de solidaridad», subrayó.



NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA CONTENER LA PANDEMIA EN CUBA



El Jefe de Estado manifestó que, ante los elementos abordados sobre el comportamiento mundial de la enfermedad en esta etapa, y a la propia situación del país, se ha decidido intensificar el trabajo de detección y aislamiento para evitar el contagio y la transmisión.



La primera medida anunciada por Díaz-Canel en ese sentido, fue la regulación de la entrada por las fronteras del país, con autorización solo al ingreso de los residentes en Cuba, aunque habrá flexibilidad para garantizar la cooperación con otros países.



«Garantizamos así la entrada de los cubanos que se encuentran en el exterior, el regreso a sus países de los visitantes extranjeros que están en el territorio nacional, y la actividad comercial», aseguró.



«Ello nos permitirá evitar los casos, y centrarnos en detectar más los que puedan haber en el país, y con ello evitar la transmisión», añadió.



Esta medida, que se implementará a partir del martes próximo y por el tiempo de 30 días, incluye que los ciudadanos residentes cuando lleguen estén 14 días en cuarentena, para cuidar a la familia cubana.



También exhortó a la aplicación de prácticas de distanciamiento social, lo cual tiene que partir de la conducta de los cubanos. «Esto es un comportamiento responsable para proteger a los sectores más vulnerables. Los jóvenes deben evitar contagiar a los abuelos y a los padres, que pueden ser los más afectados».



Recomendó que las personas más susceptibles deben permanecer en la casa, mantenerse alejadas hasta donde sea posible y evitar el contacto cercano con otras; así como se debe disminuir, además, el número de contactos y la duración de los mismos, en los que descansa la posibilidad de una transmisión rápida.



El mandatario hizo énfasis en algo muy difícil, debido a la naturaleza de los cubanos, pero que es muy necesario: suprimir los saludos efusivos. «Ni besos ni abrazos; saludos a una distancia prudencial hasta que la epidemia pase», apuntó.



Informó que se presentarán propuestas de trabajo en casa, por teletrabajo, y clases o tareas en línea para los estudiantes, y llamó a solo salir a lugares necesarios para la compra de alimentos, medicamentos o a algún trámite específico.



«Evitar las multitudes, viajes y el transporte público en horarios picos, y cancelar los eventos sociales, también demandan de una alta conciencia y de responsabilidad de la población», enfatizó.



Es igualmente necesario, manifestó, incrementar medidas como el lavado de las manos, mantener una distancia de al menos un metro de las personas, evitar tocarse los ojos, nariz, y boca, cubrirse con los codos al toser y acudir al médico en caso de enfermedad.



Señaló que se adoptarán medidas de salud para incrementar la identificación y aislamiento de los infectados y cortar la transmisión; otras de ordenamiento del comercio (actividades que se deben paralizar) y otras que hay que organizar mejor para evitar aglomeraciones de personas.



Expresó que el paquete de medidas económicas que se adoptará está vinculado con el reordenamiento laboral y el adecuado tratamiento salarial, impositivo, crediticio y tributario a todas las personas y entidades, tanto estatales como no estatales, que sufran afectaciones a partir de las restricciones por las acciones que se irán tomando.



Reconoció como una prioridad la comunicación y la explicación en todos los espacios posibles. También destacó historias y valores de personas como los estudiantes de Medicina, los maestros, las costureras que confeccionan nasobucos con sus propios medios; el personal médico, paramédico y los investigadores, que están consagrados, expuestos permanentemente para evitar que otros se contagien y para encontrar una cura.