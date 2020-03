Se regulará la entrada de personas al país, salvo los residentes en Cuba

A partir de la información ofrecida por el Presidente y el anuncio de la nueva medida relativa a la regulación de la entrada al país, Marrero Cruz explicó que no constituye un cierre de nuestras fronteras, sino una regulación de la entrada al territorio nacional, permitiéndose solo a las personas residentes en Cuba. Esta decisión incluye los arribos por vía aérea y marítima.



Precisó que la limitación solo concierne a las personas, pues se mantendrá el comercio, aunque las tripulaciones de barcos y aviones de carga que lleguen a la nación seguirán siendo sometidos a un estricto control.



Por otra parte, aclaró que tampoco se cerrará el espacio aéreo cubano, por el cual sobrevuelan muchos aviones del mundo. Además, comentó que los aeropuertos no quedarán cerrados debido a que pueden realizarse excepciones de salida, como de brigadas de colaboración, aviones chárter con ciudadanos residentes en el país o alguna necesidad de emergencia, entre otras.



Las instalaciones aeroportuarias, portuarias y turísticas pueden aprovechar estos días para efectuar el mantenimiento y embellecer sus equipos y locales, a fin prepararse para una reapertura de mejor calidad.



El Primer Ministro cubano planteó también que las aerolíneas y turoperadores pueden llegar a nuestro país a recoger los turistas presentes aún en el territorio nacional. Asimismo, se han dado 72 horas para hacer efectiva totalmente la limitación de entrada –hasta el próximo martes–, hecho que permite que las personas que tenían previsto venir, puedan cancelar en tiempo razonable.



La medida de regulación de la entrada al país se adopta por 30 días, plazo similar al de otras naciones, aunque si la situación se mantuviera, con suficiente tiempo se informará la extensión de la fecha. Tal decisión se ha adoptado en estricto cumplimiento a lo establecido por varias organizaciones internacionales, las cuales han sido oportunamente informadas, como la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.



Destacó que en las instalaciones aeroportuarias se tomarán todas las medidas internas, desde el punto de vista organizativo y de control, y a las personas que pudieran resultar afectadas se les garantizará el oportuno tratamiento salarial.



Marrero Cruz añadió que la situación ocasionada por la pandemia a nivel mundial tiene un impacto económico de magnitud, el cual incluye a nuestro país. La situación del turismo resulta compleja debido a que las decisiones de gobiernos, aerolíneas, agencias de viajes y las propias personas, han disminuido sensiblemente los flujos, hasta llegar a una paralización total en varias naciones.



En este sentido, los principales emisores de turismo a Cuba han parado las ventas y los aviones están llegando vacíos, solo a recoger pasajeros.



Al mismo tiempo, en el planeta se registran afectaciones al comercio, con la limitación de determinadas producciones y de las exportaciones. Este hecho afecta a varios sectores de la economía cubana.



Otras acciones requeridas en el actual escenario



El Primer Ministro hizo referencia a otras medidas que se han tomado en diferentes sectores frente a esta situación. Entre ellas sobresalen el reforzamiento mayor del control en las fronteras, aun cuando las entradas serán excepcionales; el incremento del control sanitario y de la vigilancia mientras queden turistas en los hoteles; otras acciones relativas al aislamiento de los viajeros; las asociadas al comercio, la gastronomía y el transporte; la exoneración de impuestos por las afectaciones; y las decisiones respecto al tratamiento salarial, las facilidades para las personas con obligaciones con los bancos y la restricción de actividades que conlleven a la concentración de personas.



En otro momento de su intervención, Manuel Marreo Cruz señaló que las afectaciones al turismo impactan tanto al sector estatal como al privado. No obstante, se da la posibilidad a los afectados para que, en materia impositiva, eviten trámites burocráticos e innecesarios.



Planteó que en las casas de renta particulares existen hoy 11 640 turistas alojados, y recomendó a sus titulares interesarse por la salida de los mismos y su pasaje de retorno. Sugirió, además, que en la situación actual en aras de preservar la salud de las familias, que en ocasiones comparten con los propios turistas, estos estén en los hoteles, que cuentan con todas las condiciones para su aislamiento y vigilancia. Asimismo, informó la suspensión del recibimiento de extranjeros o de nacionales procedentes del exterior por parte de las empresas territoriales de alojamiento.



A su vez, manifestó que no se cierran los restaurantes y las cafeterías, pero sí se limitan su capacidad a un 50 %, evitando las aglomeraciones. En tanto, se indicó el cierre de todas las actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluyendo cabarets, centros nocturnos, bares privados y estatales que concentran personas para bailar, cines, teatros, campismos, eventos deportivos, etcétera.



En el programa televisivo, Marrero Cruz apuntó que se desarrollarán las reuniones imprescindibles y con el mínimo de participantes, a fin de no generar aglomeraciones innecesarias de personas. En este sentido, recientemente el Buró Político decidió modificar de forma significativa el Plan de Actos y Eventos Nacionales que se había aprobado para el presente año, con el objetivo de evitar la realización de actividades que implican la concentración de personas por parte de nuestras instituciones, organismos y organizaciones. La modificación aprobada incluye la suspensión, posposición o conmemoración en una composición reducida como las variantes a utilizar, a partir de un análisis específico de cada una de las actividades previstas hasta el mes de julio.



También se ha informado de la posposición de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2020, prevista para el mes de mayo en Varadero, Matanzas.



Por otra parte, el Primer Ministro sugirió a la población limitar temporalmente las salidas al exterior y los viajes en el territorio nacional a los estrictamente imprescindibles. En relación con este último caso, se facilitará a toda persona con reservación para viajar dentro del territorio nacional por diferentes medios, la posposición para una fecha posterior y sin costo adicional, o la cancelación de su pasaje con el reembolso del 100 % del costo del mismo.



Hizo hincapié en las medidas tomadas por los consulados de Cuba en el exterior, dirigidas a proteger de posible contagio a los nacionales cubanos que solicitan servicios.



Llamó a seguir desmontando la plataforma colonizadora que trata de tergiversar la decisión en los espacios digitales. Profundizó también en las razones por las cuales en el actual escenario no están cerradas las escuelas, y resaltó que el sistema de educación ha tomado medidas para reforzar la higiene en sus instituciones.



Destacó la importancia de continuar fortaleciendo la economía y de producir más alimentos que antes, en correspondencia con las actuales circunstancias.



Por último, Manuel Marrero Cruz informó que el próximo lunes se desarrollará otra Mesa Redonda especializada con el objetivo de mantener informada a la población. Las inquietudes de las personas serán recepcionadas y en función de las mismas se integrará el panel del espacio televisivo.



En Contexto



La Covid-19 en el mundo



Hasta el 20 de marzo se han reportado 157 países con la Covid-19, con 242 488 casos confirmados y 9 885 fallecidos con una letalidad de 4,08 %. La Organización Mundial de la Salud reporta 92 países con transmisión.



China tiene 81 337 casos y 3 254 fallecidos, con una letalidad de 4 %.



Fuera de China se reportan 161 151 casos y 6 631 fallecidos, con una letalidad de 4, 11 %.



En América están afectados 31 países, el 88,5 %, y nueve territorios de ultramar.



EN CIFRAS: Covid-19 en Cuba



21 casos confirmados.

296 estudios realizados.

716 pacientes hospitalizados, de ellos 389 casos sospechosos.

28 139 viajeros en vigilancia por atención primaria.

1 195 casos de infección respiratoria aguda (IRA) han sido investigados, 517 fueron positivos a virus respiratorios, predominando la Influenza A.