«En días pasados compartí una idea en mi cuenta de Twitter que hoy reitero: El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina y la colaboración, valores que cada cubano tiene incorporados, sí evitan la propagación del virus.



«La victoria está si tomamos en serio la misión de protegernos entre nosotros mismos, y aportar a la protección del pueblo, y esa victoria será precisamente sobrepasar los desafíos de esta pandemia.



El presidente cubano expresó también que, como país, no tenemos un antídoto para enfrentar esta situación, pero que sí teníamos un pueblo educado, informado, responsable, solidario y disciplinado.



«Tenemos a nuestro favor un sistema de salud pública para todos, una comunidad científica consagrada, y un sistema de defensa civil eficaz, un Partido y un Gobierno, que ponen a los cubanos en el centro de su atención, y tenemos también al ejército del pueblo, y junto a esas fortalezas tenemos, además, un entrenamiento de más de 60 años en una larga carrera de resistencia a las duras guerras de todo tipo que nos han impuesto».



Manifestó que bajo las crueles circunstancias de esta pandemia, los históricos adversarios del pueblo cubano sostienen y arrecian su política hostil contra la Isla.



«Todo esto no nos hace invulnerables, pero sí explica la serenidad y la organización con la cual el Estado cubano está enfrentando el nuevo desafío junto a su pueblo. Fuerza, Cuba, que viviremos y venceremos».



PRESERVAR LA SALUD EN UN PAÍS COMO CUBA DEMANDA, ANTE TODO, VOLUNTAD POLÍTICA, Y ESA EXISTE



El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició su intervención en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, refiriéndose a la situación global que constituye «un desafío inédito, marcado por una pandemia que no se ha podido contener».



Destacó que hay miles de contagios y miles de muertes, hay pánico, se cierran países y ciudades enteras; se hunde la actividad económica, se cancelan conciertos. «Es una situación de crisis sanitaria, económica y laboral», dijo.



Manifestó que en medio de tantas malas noticias, llegan otras positivas como la búsqueda de una vacuna, y el agradecimiento al personal sanitario que cotidianamente pone en riesgo su vida para salvar la de otros.



La propia situación global, señaló el mandatario, está dando «señales y alertas que hemos estudiado y sobre las cuales se basan las propuestas y acciones que vamos a implementar».



Señaló que los pacientes asintomáticos tienen alta incidencia en los contagios, pues pueden estar transmitiendo la enfermedad sin ser detectados. «Muchos cuestionan por qué no se detectan los enfermos con la Covid-19 en el aeropuerto, y es precisamente por esta causa».



De acuerdo con las estadísticas mundiales, precisó, dos de cada tres contagios son por personas que no presentaban síntomas. «El número real de contagios es mayor que lo que dicen las cifras oficiales, porque muchas personas no son conscientes de tener el virus y lo transmiten sin saberlo», apuntó el Jefe de Estado cubano.



Explicó que, según estudios, el número de casos detectados es entre seis y diez veces menor que los números reales.



La situación global nos da otra alerta: «el repentino aumento de pacientes con gravedad que necesitan cuidados intensivos pone, en un tiempo muy breve, una carga muy intensa sobre los sistemas de salud, y provoca su colapso».



«NUESTRO PLAN PARTE DE LAS EXPERIENCIAS DE CUBA Y SUS CONDICIONES»



En el caso de Cuba, se planteó una sola opción: «enfrentar la epidemia desde nuestras fortalezas y atendiendo a nuestras debilidades», puntualizó Díaz-Canel.



Informó que se ha mantenido un análisis en el Buró Político, y también en el Consejo de Ministros. Además, se dio un recorrido con reuniones territoriales, donde se calificó a todo el primer nivel de dirección y, desde ese momento, hay reuniones diarias sobre la situación mundial y del país, en las que se evalúa la implementación de las medidas.



Aseguró que se han tomado en cuenta las experiencias de los primeros países afectados por la pandemia y de los que presentan una situación más crítica, así como de los protocolos internacionales. Sin embargo, «nuestro plan parte de las experiencias de Cuba y sus condiciones. Y sobre esta base se conformó un sistema de acción que tiene como prioridad defender la vida humana».



El Presidente explicó que en Cuba se ha trabajado por etapas, y en correspondencia con ellas se ha actuado, señalando las fases o etapas de todo este esfuerzo:



Preepidémica o fase uno: Es en la que está el país en estos momentos. En esta se notifican casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados, o casos locales que se han producido porque han tenido vínculos o contactos con esos viajeros.



«Las medidas que vamos a aplicar son de otras etapas que serán agilizadas para trabajar con mejor eficiencia y adelantarnos a sucesos que pueden ser más complejos», acotó el Jefe de Estado.



Transmisión autóctona limitada: Se confirman casos en los cuales no se han podido establecer nexos directos con viajeros procedentes de áreas afectadas. Casi siempre está limitada a conglomerados pequeños, o una localidad del país, o una institución o centro en particular.



Epidémica: Es la más compleja. Se detectan y confirman casos sin nexos con viajeros, se incrementan los casos en diferentes localidades del territorio nacional y ocurren picos en la curva de la pandemia.



«Iniciamos la fase uno, por lo que se preparó todo el sistema de enfrentamiento y de inmediato se comenzó el pesquisaje para la detección de la enfermedad. Los 21 casos que tenemos en el país, en la manera en que se han detectado, han demostrado que el sistema ha funcionado», dijo Díaz-Canel.



De acuerdo con el mandatario, las nuevas medidas que se anuncian este viernes apuntan al incremento de la severidad en el control, para evitar y atenuar la transmisión en la Isla, y preservar a la población.



«No se descartan otras acciones más severas en las próximas horas o días, en dependencia de la evolución de la epidemia en el mundo y en Cuba».

