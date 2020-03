Díaz-Canel: Lo que evitará el contagio es el trabajo coherente (+Audio)

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este jueves una extensa y útil jornada de trabajo a través de videoconferencia con las máximas autoridades de las provincias y del municipio especial Isla de la Juventud, en la que se definieron nuevas medidas para reforzar el enfrentamiento a la Covid-19 en Cuba, donde ya se contabilizan 16 casos confirmados.



Las medidas, que serán detalladas este viernes en la Mesa Redonda, están dirigidas a estrechar la vigilancia epidemiológica sobre todos los viajeros que arriben al país, así como el reforzamiento de otras acciones sanitarias encaminadas a minimizar el riesgo de transmisión dentro del territorio nacional. Incluyen, además, decisiones sobre el comercio, la gastronomía, el transporte, el tratamiento laboral, salarial y de seguridad social, y adecuaciones tributarias, entre otros asuntos encaminados a la protección de la población ante la amenaza del nuevo coronavirus.



El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, explicó que entre las decisiones aprobadas está la vigilancia a través del ingreso domiciliario y restricción de movimientos durante 14 días en el hogar, para los viajeros que permanezcan en residencias particulares en Cuba, siempre y cuando no presenten síntomas respiratorios. De tenerlos serían ingresados en la institución de salud designada. Esto se aplicará también a los convivientes de los viajeros que regresen al país.



En el caso de los turistas, se favorecerá el alojamiento en los hoteles, donde están todas las condiciones para incrementar la vigilancia clínico-epidemiológica y la supervisión médica.



Sobre las nuevas medidas que se ponen a punto, el Presidente Díaz-Canel subrayó que lo más importante es el rigor, el trabajo y el comportamiento de todos. «El país, el Partido, el Gobierno y las instituciones están responsabilizadas con preservar la vida y la salud de nuestro pueblo, y también con ser solidarios y cooperar con los que necesitan apoyo en el mundo, en lo que esté a nuestro alcance, porque nosotros hemos defendido que Patria es humanidad».



Comentó que han existido en el mundo muchas manifestaciones de xenofobia, despecho, discriminación, egoísmo, y esa no es la filosofía de nosotros. En medio de una situación compleja, destacó, tenemos que expresar los mejores valores del pueblo cubano, que no son ni el egoísmo ni el maltrato. «En consecuencia, vamos a seguir actuando».



Aseguró Díaz-Canel que «lo que va a evitar el contagio, no es el miedo; lo que va a evitar el contagio es que trabajemos coherentemente con las cosas que nos hemos planteado, con las cosas que están en el Plan».



Para eso, agregó, «nosotros tenemos fortalezas suficientes, desde la voluntad política y la experiencia del Partido, del Gobierno y de la Revolución, hasta todas las otras cosas que tenemos como construcción: nuestro sistema de Defensa Civil, nuestro sistema de Salud, nuestras organizaciones de masas y, lo fundamental, nuestro pueblo que entiende y va a apoyar todo esto. Nosotros tenemos que ser capaces de viabilizarlo, de orientarlo, de explicarlo y de convocar».



Según se actualizó en la reunión, en Cuba están ingresados para vigilancia epidemiológica 523 pacientes, de ellos 159 extranjeros y 364 cubanos. Este jueves cinco estudios para Covid-19 dieron positivos, los que se suman a los 11 ya confirmados con anterioridad. Los nuevos enfermos son un ciudadano francés; un italiano; una cubana que trabaja en un crucero y procedía de Italia; un español; y un canadiense.



Detalló Portal Miranda que, de los 16 pacientes diagnosticados con la enfermedad, uno falleció y los otros 15 presentan una evolución clínica estable. Sus contactos directos se encuentran en vigilancia activa, sin incidencias hasta el momento de redactar esta información.



En el mundo, las cifras alcanzan los 213 255 casos confirmados de Covid-19 y los 8 843 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud reporta la enfermedad en 153 países, con una letalidad que ya llega al 4,15 %. Específicamente en las Américas, están afectados 30 países y seis territorios de ultramar.



Ante la compleja situación que rodea a la Isla, el primer ministro Manuel Marrero Cruz indicó reforzar aún más el control sanitario en los aeropuertos, puertos y marinas de todo el país, así como incrementar la pesquisa activa en las comunidades, centros de trabajo, escuelas y círculos infantiles. Se refirió al alto costo social y económico de esta pandemia que azota al mundo entero, por lo cual Cuba tiene que seguir trabajando por etapas, sin desespero ni improvisación, con mucha firmeza.