La prensa no es un medio de vida, sino una herramienta para poder cumplir con el verdadero sentido de la vida.

Como un latigazo me golpeó aquella frase fuera de lugar que escuché a raíz del incremento salarial: ahora si tienen que hacer un periodismo superior.

Y no supe callar a pesar de mi rechazo al autobombo y a la tendencia a obviar que no es la vanidad sino el compromiso lo que debe acompañar a cada instante nuestro oficio.

Respondí que el periodista tiene algo de maestro porque educa, una porción de médico al recomponerle el alma a un maltratado, de inspector pues anda por las calles sin temer al que viola, debe vestirse de abogado para defender con la ley lo que afirma, e incluso como un cuadro, defender su ética ante una sociedad que cotidianamente te evalúa.

Pero aún así nuestro salario sigue alejado de los más elevados, ni será nunca lo que obligue a un mejor periodismo porque los profesionales de la prensa no trabajamos por dinero.

Si durante el año escrutamos lo que hacen los demás, es válido mirarse por dentro en nuestro día y decir en alta voz que agradecemos todo elogio escuchado pero estamos inconformes.

No debemos ser solo cronistas de la historia que escribimos sino también indagadores precisos, investigadores acuciosos de las causas de aquello que anda mal para ayudar farola en mano a alumbrar los caminos ignotos que estamos transitando.

Que no sea nuestra prensa la última en decirlo pero sin olvidar que el afán de la primicia no debe mostrar sesgada la noticia.

Que no se busque en tutores o factores externos la causa de los defectos de nuestro periodismo cuando la autocrítica individual cada noche con la almohada debe llevarnos a emprender con nuevos bríos la jornada siguiente, en la que nos propongamos escribir el mejor reportaje.

Que no se nos use para tapar déficit de estímulos ni usemos el oficio para pagar compromisos o prebendas. No hay por qué mendigar sino solicitar con respeto la información al funcionario público, quien debe saber que rehuir a la prensa es una manera de rehuir el compromiso con el pueblo.

La credibilidad no se otorga para disfrutarla de manera vitalicia, en minutos se podría perder porque siempre te recordarán por el último error.

Hacer periodismo significa hacer política, nadie entra engañado en este oficio. Y en las condiciones de una Cuba sitiada, el periodismo crítico es para evitar que sea opacada la obra mayor que hizo dignos y visibles a millones de cubanos humildes.

