COVID-19, cumplir las medidas y no bajar la guardia

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió este sábado en la necesidad de cumplir con todas las medidas indicadas para enfrentar la COVID-19 y no bajar la guardia ante el peligro que continúa significando la expansión del nuevo Coronavirus, que ya está en 125 países del orbe, 22 de ellos en la región de las Américas.



En un encuentro de trabajo — que se realizó nuevamente en el Palacio de la Revolución para dar seguimiento permanente a la situación de la COVID-19 en la Isla — el mandatario convocó a la población cubana a ser responsable, evitar hasta donde se pueda las actividades que supongan aglomeración de personas y acudir al médico ante cualquier síntoma respiratorio.



Según se dio a conocer en la reunión, hasta el momento no existen nuevos casos confirmados en Cuba de la enfermedad; los cuatro pacientes presentan una evolución favorable y se mantienen asintomáticos. Sus contactos directos continúan en vigilancia activa, sin ninguna incidencia por ahora.



La situación en el país, dijo Díaz-Canel, se ha mantenido estable porque hemos tomado medidas y “no se nos puede ir de las manos”. Tenemos que trabajar de manera diferente, porque la situación en el mundo cada vez es más compleja.



El Jefe de Estado consideró como una prioridad que los médicos y enfermeras de la familia acudan a los hogares para tratar a tiempo las infecciones respiratorias, sobre todo durante los fines de semana que es cuando hay más personas en las viviendas. Asimismo, agregó, tiene que incrementarse al máximo la pesquisa en centros de trabajo y de estudio.



El mandatario reiteró que el pueblo tenga confianza en que el gobierno va a estar dando constantemente información veraz para no dar espacio a las noticias falsas y de mala fe. En las redes sociales, añadió, se está distorsionando la realidad cubana y lo que estamos haciendo. La información oficial, la que se está dando con toda seriedad y responsabilidad, es la que sale del Ministerio de Salud Pública.



Al respecto, el titular del sector, José Angel Portal Miranda detalló que están ingresados para vigilancia epidemiológica 259 pacientes: 90 extranjeros y 169 cubanos. Desde el 25 de enero suman 272 ingresos y se le ha dado seguimiento en la atención primaria de salud a 15 mil 793 personas.



Explicó que se han mantenido los estudios de otros virus respiratorios, la mayoría positivos a Influenza A, lo cual es un indicador normal en esta época del año en Cuba. Para COVID-19 se han estudiado 51 pacientes, con cuatro positivos.



Portal Miranda insistió en que se mantiene también un chequeo sobre los contactos de las personas confirmadas con el nuevo coronavirus, tanto de los primeros tres italianos, como del paciente cubano de Villa Clara. De este último informó que sus dos contactos directos, donde se incluye una niña de un año, fueron negativos a la prueba de COVID-19.



Sobre la organización de la atención médica, actualizó que están habilitadas 1 442 camas en 11 hospitales y 867 en 10 centros de aislamiento. Además se destinaron 175 ambulancias para el traslado de pacientes sospechosos o confirmados, con una tripulación entrenada en el manejo de estos casos.



El Ministro puntualizó que hay presencia de la colaboración médica internacional en 23 países que hoy tienen transmisión del nuevo Coronavirus, pero hasta el momento no se reporta ningún problema con ellos. Las brigadas médicas ya han sido capacitadas en el tratamiento a la COVID-19.



En la reunión, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda insistió en la pesquisa activa como vía para detectar los casos con problemas respiratorios. Además, dijo, todo el que tenga alguna sintomatología de este tipo tiene que acudir al médico, no puede disminuir la percepción del riesgo.



Sobre ese tema, la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella hizo un llamado a las familias para que no lleven a los niños enfermos a escuelas y círculos infantiles; tampoco los maestros con síntomas respiratorios deben estar frente al aula.



En este encuentro, que forma parte del chequeo constante del gobierno a la implementación del Plan para la Prevención y Control del nuevo Coronavirus, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó que en el país existen 104 atelieres donde se han confeccionado 25 mil nasobucos, cifra que seguirá aumentando. Además comenzó en las provincias la distribución del cloro que deberá usarse en la desinfección de las manos y las superficies. Confirmó la titular que la venta de productos de aseo también se irá estabilizando.



Las máximas autoridades del país volvieron a reiterar la importancia de la participación popular en el enfrentamiento al COVID-19, porque como dijera en más de una ocasión el Presidente Díaz-Canel “esta batalla se gana con el pueblo”.