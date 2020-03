Hacer todo lo que esté a nuestro alcance frente al Covid-19

«En Cuba no hay coronavirus. No se trata de provocar alarma, ni de generar pánico, sino de hacer todo en lo organizativo para estar debidamente preparados. Hay que desechar la incertidumbre y lograr la participación ciudadana».

Ese fue el llamado del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al término de la primera reunión territorial para enfrentar el coronavirus (Covid-19), efectuada en Villa Clara y realizada luego en La Habana, con la participación de autoridades de las provincias desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila.



El mandatario cubano enfatizó en la importancia de trabajar con inteligencia, responsabilidad y con un seguimiento permanente ante el peligro potencial de la enfermedad, que ya suma más 98 171 casos en 84 países, ocho de ellos en el continente americano.



«Hay que precisar bien los detalles y saber cómo interactuar ante cada escenario. Se debe trabajar con el concepto de agilidad y precisión para así lograr eficiencia», ratificó Díaz-Canel ante la presencia en el encuentro en La Habana de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido; de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y del general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).



«Lo que estamos haciendo no es para alarmar, sino para estar debida y oportunamente preparados para poder prevenir y para poder enfrentar esta situación.



«Las acciones que estamos desarrollando en los momentos actuales con este tipo de reuniones, en primer lugar, son para preparar a toda la cadena de dirección de este plan de prevención y enfrentamiento al nuevo coronavirus, y en un segundo momento, a partir del propio trabajo que ustedes van a desplegar, después de estas reuniones, en sus territorios, y de un grupo de acciones que se van a desarrollar la próxima

semana, entonces preparar a la población en sentido general para que estemos bien orientados en cuál es la situación que se puede dar y la manera en que hay que actuar».



«La población tiene que saber que se está trabajando, que hay un plan que permite enfrentar cualquiera de estas situaciones. La población tiene que conocer en qué momento estamos, la población tiene que estar segura de que cuando estamos diciendo que no hay coronavirus en Cuba en estos momentos, es exactamente y estrictamente así», añadió.



El Jefe de Estado explicó la importancia de la capacitación de los médicos y las enfermeras de la familia a nivel de consultorios, de los grupos básicos de trabajo, y de la preparación de los delegados de circunscripción y de los presidentes de los consejos populares.



Estas dos reuniones territoriales, primeras de su tipo tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, fueron conducidas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien igualmente insistió en la necesidad de que en cada territorio sean actualizados de manera permanente los planes de prevención y control del coronavirus.



Marrero Cruz pidió priorizar aquellos lugares más vulnerables, tales como aeropuertos, las marinas y puertos, así como las casas de alojamiento particulares, que en el país hay unas 26 000, y las llamadas paladares.



El Primer Ministro insistió en la vigilancia, la limpieza, la higiene en sentido general, unido a la disciplina, al control y la exigencia, que constituyen importantes prioridades para ganar esta batalla.



El ministro de Salud, doctor José Ángel Portal Miranda, dio una detallada explicación del plan actualizado de prevención y control de la enfermedad, a partir del contexto actual, tanto internacional –donde el coronavirus ha cobrado hasta el momento más de 3 000 vidas– como en nuestro país, sin ningún caso confirmado, pues los ocho sospechosos dieron negativo al Covid-19.



Mencionó las acciones previstas en las distintas etapas y solicitó incrementar la vigilancia epidemiológica y el seguimiento a los grupos de mayor riesgo.



Manifestó que está previsto elaborar, por la industria nacional, un millón de nasobucos, pero se pueden y deben hacerse en casa, pues constituyen una barrera física contra la enfermedad. Se recomendó fortalecer las medidas de higiene, sobre todo, el lavado de las manos y el uso del hipoclorito de sodio al 1 %, efectivo contra el germen.



Por su parte, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, señaló que a todos nos queda claro el peligro que representa para el país, al ver la cantidad de naciones con presencia del Covid-19.



Informó que la semana anterior fueron 37 nuevos países que reportaron la enfermedad; en lo que va de semana, hasta este 5 de marzo y el 6, había otros 16.



Destacó la conveniencia de «dejar esta plataforma instalada para futuras necesidades epidemiológicas o de otra naturaleza, que pueda tener el país», y recalcó la idea de que los cuadros no están solo para cumplir indicaciones, sino para «dirigir pensando, creando, diseñando, proponiendo, perfeccionando».



Al concluir esta reunión de trabajo, el Presidente Díaz-Canel señaló que una vez más «como país, como Revolución, con la participación de todos estaremos en condiciones de enfrentar cualquier desafío y cualquier reto que nos imponga una situación como esta, pero lo más importante es lo que podamos prevenir para evitar riesgos e incidencia en relación con el coronavirus», concluyó.



En el encuentro participaron los primeros secretarios del Partido de las provincias occidentales y centrales, los gobernadores, directores provinciales de Salud, presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular e intendentes, y los directores de Salud de los municipios.



También se encontraban presentes Víctor Gaute López, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico, y el general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las far, los jefes de las respectivas regiones militares y del Ministerio del Interior, y los compañeros de logística y servicios médicos del Minfar, entre otros.