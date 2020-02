ETECSA advierte no responder llamadas que aparentan ser desde el exterior

La Empresa alerta a los usuarios que ante llamadas de origen desconocido, que identificadas fundamentalmente por 00 aparentan ser desde el exterior, no sean respondidas o devueltas para evitar afectación del saldo del servicio.



Igualmente las contraseñas o códigos, son informaciones personales y no se comparten. La empresa nunca solicitará estos datos ni telefónicamente, ni por sms, ni en correos electrónicos, por lo que cualquier acción de este tipo será una maniobra engañosa suplantando la identidad de la empresa.



Así mismo ante cualquier petición de transacciones, transferencias o anuncios excesivamente atractivos, provenientes de fuentes desconocidas, o que les resulten dudosas o no confiables, no debe procederse y así evitar daños indeseados a sus intereses económicos.



A propósito de la informatización de la sociedad, ETECSA divulga estos consejos útiles de manera sistemática con el objetivo de garantizar un disfrute más seguro de sus servicios.



Dirección de Comunicación Institucional