Descartan la existencia de enfermos de coronavirus en la Isla

«En Cuba no existen casos diagnosticados con el coronavirus Covid-19», aseguró el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en un encuentro con la prensa nacional este lunes.



Añadió que en el país se elaboró un plan intersectorial para el enfrentamiento a la enfermedad, el cual recibió su adecuación en cada territorio por parte de las direcciones provinciales y municipales de salud, verificado recientemente por una visita ministerial y que comprende la prevención también en sectores claves como el turismo, transporte, aduana, inmigración y extranjería, entre otros.



En ese plan se especifican los protocolos de actuación por parte de las autoridades sanitarias y por la Defensa Civil. «Ya están en el país los reactivos para realizar un diagnóstico a personas con sospechas de portar la enfermedad o estar enfermas», insistió el doctor, y afirmó que están creadas las condiciones en las unidades asistenciales para brindar servicio de alta calidad, incluida la terapia intermedia e intensiva, a todo el paciente infestado con el coronavirus.



Por tanto, aconsejó que los viajeros en contacto con territorios donde circula la patología y con sospecha, deben acudir al médico como principal medida de prevención para sí mismos y para la sociedad, algo corroborado también por el doctor Lorenzo Somarriba López, director de Vigilancia en Salud del Minsap.



El galeno aconsejó también, como medida importante a tomar, el lavado de las manos durante, al menos, 20 segundos. Además, no tocar con los dedos las puertas de entrada del virus: ojos, nariz y boca.



Definió a la enfermedad como una familia de varios virus, que ha contagiado hasta la fecha a 71 500 personas, de ellos 1 771 fallecidos, la mayoría de China y solo tres de otros países (Filipinas, Japón y Francia). Recomendó tomar información de los sitios web de la Organización Mundial de la Salud, porque gran parte de la que circula pretende infundar temores y pánico en la población, con descrédito para el país asiático y con carácter discriminatorio para las personas oriundas de Asia.



Por su parte, el doctor Carmelo Trujillo Machado, jefe nacional del Programa para el control sanitario internacional, dijo que todos los puntos de entrada de viajeros al país mantienen activada la vigilancia efectiva, por lo cual no se han decretado restricciones de viaje.



Aclaró que tanto el visitante como el residente permanente, al llegar a Cuba recibe un monitoreo por parte de profesionales entrenados para detectar síntomas de la enfermedad y luego se da seguimiento por la atención primaria en el área donde vaya a residir temporalmente, incluido los hoteles que cuentan con puestos sanitarios.



Los tres reconocieron que el padecimiento está en estudio por parte de los expertos en el mundo y hoy se utilizan los antirretrovirales como medicamento para contrarrestar la patología. Uno de ellos es un interferón cubano generado por BioCubaFarma, que se produce en una planta con capital mixto (cubano-chino) en la nación asiática.