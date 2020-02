Abastecimiento de productos de aseo y normados en Cuba: precisiones necesarias (+Video)

La oferta de productos de aseo –dígase jabón, crema dental y detergente líquido, entre otros artículos– no va a desaparecer, lo que ocurre es que en este momento no se cubren todos los niveles de la demanda como en años anteriores, por el recrudecimiento de la persecución financiera y económica del régimen de la Casa Blanca contra Cuba.

Directivos del Ministerio del Comercio Interior (Mincin) han confirmado que se prevé que exista una mejoría en el abastecimiento de estos productos a partir del mes de abril. Francisco Silva, director general de Ventas de mercancías de este organismo, argumentó a Granma que para 2020 se estiman crecimientos en las ventas del comercio de un 40 % en los jabones y de un 35 % en la crema dental, respecto a 2019.



Al indagar sobre el porqué de la actual situación, Francisco Silva detalló que el arribo oportuno de materias primas, las cuales proceden de diversas zonas geográficas del mundo, no escapa al hostigamiento al que Cuba es sometida, a causa del bloqueo económico del Gobierno de Estados Unidos. Barcos retenidos, que no pueden llegar al país o retrasan su llegada…, unido a las presiones económicas que vive el país, han afectado estos aseguramientos.



«Ante tal escenario, la industria ha tenido que buscar alternativas, que no solo se remiten a los financiamientos, sino también a nuevas fuentes de suministro. El conjunto de estas acciones deberá reflejarse en un mayor nivel de estabilidad a partir del segundo trimestre».



Sobre la venta de pollo, el Director general de Ventas de mercancías del Mincin destacó que en 2019 las empresas de Comercio y las cadenas de tiendas vendieron toneladas de estos cárnicos superiores a las de 2018, en tanto, para 2020 se prevén cantidades similares que mantengan la estabilidad.



SOBRE LA CANASTA BÁSICA NORMADA



El aceite es otro de los productos que ha generado preocupaciones relacionadas con su presencia. Sobre ello, puntualizó el entrevistado que en estos momentos las tres fábricas del país, que se ubican en La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, están produciendo y se dispone de inventarios de aceite crudo o refinado, incluyendo la importación prevista en el plan.



«En tal sentido, en 2019 se vendieron 15 586 toneladas más que el real ejecutado en 2018, y para este año debe haber estabilidad en los aseguramientos».



Según Francisco Silva, para los meses de febrero y marzo se garantizan los productos de la canasta básica familiar normada, entre ellos, por



ejemplo, el café en los ciclos establecidos y las pastas alimenticias a los territorios a los cuales les corresponde entregas en cada mes.



«En el caso de los granos, que han tenido afectaciones en su distribución, debido al decrecimiento de la producción nacional para este año, en febrero se procedió a la entrega de frijoles negros o chícharos, de acuerdo con las disponibilidades en cada provincia. Vale aclarar que, aun cuando las cifras son inferiores respecto a otros periodos, el país realiza importaciones de frijol y se prevé con ello asegurar las cantidades necesarias que requiere este programa».



Respecto a la venta del café y la leche en polvo a granel, Francisco Silva detalló que la industria cubana busca soluciones para garantizar su envasado.



No obstante, mientras se soluciona el problema, en pos de minimizar afectaciones el Mincin ha adoptado ciertas medidas de control e higiénico-sanitarias en la red minorista, para el tratamiento específico de estos productos, lo cual es chequeado por la dirección estatal del Comercio y los órganos de inspección, precisó.