Díaz-Canel a los gobernadores: Trabajen con compromiso y dedicación, pensando en Cuba

Durante la reunión —que contó con la participación del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández y Ana María Mari Machado— el mandatario compartió conceptos claves que definen el trabajo del Gobierno Provincial, del Gobernador y del Vicegobernador, todos amparados en la Carta Magna de la nación.



Díaz-Canel precisó, entre otros elementos, que el Gobierno Provincial deberá funcionar en estrecha vinculación con el pueblo; representa al Estado y su misión fundamental es el desarrollo económico y social del territorio. Actuará, dijo, como coordinador entre las estructuras centrales del Estado y los municipios.



En el ejercicio de sus funciones y atribuciones, acotó, no puede asumir, ni interferir, en las que se les confieren a los órganos municipales del Poder Popular.



El mandatario detalló lo que corresponde hacer al Gobernador y al Vicegobernador, como máximos responsables ejecutivo-administrativo en la provincia. Acerca del Consejo Provincial significó que es un órgano colegiado y deliberativo, al que debe caracterizarlo la vitalidad y el dinamismo, para que no se acumulen los problemas en el territorio.



Asimismo, el Presidente de la República se refirió a los sistemas de trabajo de los gobernadores, que deben incluir despachos, reuniones del Consejo Provincial, chequeos sistemáticos a los programas fundamentales, puntualización de la planificación, visitas a centros y municipios, además del intercambio constante con la población y con representantes de los diferentes sectores de la provincia, entre ellos el artístico, el empresarial, el científico, el educacional y el de la prensa.



El mejor tiempo es el que uno dedica a estar en la base, reiteró el mandatario, quien aclaró que eso no puede hacerse de manera improvisada, sino previendo a dónde se va, con qué objetivos y cuáles salidas de soluciones tendrán esas visitas.



Díaz-Canel puso especial énfasis en la atención a los casos de la población, el seguimiento a la solución de los planteamientos del pueblo y la agilidad que las autoridades provinciales tienen que otorgarle a estos asuntos.



Al detallar los temas a los cuales los gobernadores deben prestar especial cuidado, el mandatario habló de la relación armónica entre los organismos de la Administración Central del Estado y los gobiernos, con la responsabilidad que a cada cual corresponde; del trabajo en equipo que propicie ambientes para dialogar, para construir consensos y para buscar una dirección colectiva; así como de la entrega que debe caracterizar a los directivos de la administración provincial.



En una visión pormenorizada del quehacer de gobernadores y vicegobernadores, el Jefe de Estado particularizó en la atención a la dinámica demográfica, calificada entre las situaciones más complejas que enfrenta el país. Sobre este aspecto, Díaz-Canel indicó tratar de manera diferenciada en los territorios a las parejas infértiles y a las madres con dos hijos o más que tienen problemas de vivienda.



El mandatario enumeró, además, el enfrentamiento a la venta ilegal de mercancías, sobre todo de medicamentos; el abastecimiento de los mercados agropecuarios; el ahorro energético en medio de un difícil contexto con los combustibles; el pago en tiempo a los productores agropecuarios y también a los artistas; los programas de desarrollo local para resolver los problemas de los territorios; la informatización, en el ámbito del comercio y del gobierno electrónico; así como la atención a las comunidades pesqueras y las de montaña.



Díaz-Canel insistió en que los gobernadores tienen que dirigir rigurosos análisis de la marcha de la economía en los territorios y de sus resultados. Eso también es pensar en Cuba, pensar como país y es lo que la Revolución necesita, concluyó.



(Tomado del sitio web de la Presidencia de Cuba)