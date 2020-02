Sin casos de coronavirus en Cuba, pero alertas y preparados

El 28 de enero, el ministro de Salud Pública, Dr. José Ángel Portal Miranda y el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo Guerra, presidieron una reunión de trabajo con varios organismos de la Administración Central del Estado para analizar el plan de acción del país ante la nueva contingencia.



Recientemente, el Consejo de Ministros, efectuado el pasado miércoles, aprobó un Plan para la Prevención y Control de la también llamada «neumonía de Wuhan», ciudad china donde se reportaron los primeros enfermos con ese padecimiento, que se transmite, en lo fundamental, a través de las gotas de saliva que el portador del virus emite al toser o estornudar.



El nuevo brote de coronavirus, que ya reporta más de 9 600 personas infectadas y más de 200 fallecidos, la mayoría de ellos en China, ha causado la alerta en todo el mundo, por cuya razón la Organización Mundial de la Salud determinó declararla una emergencia sanitaria global.



Ante esta realidad y el hecho de que hasta la fecha todavía no existe un medicamento efectivo para controlar los síntomas y el contagio persona a persona de la enfermedad, nuestro país, que hasta la fecha no reporta ningún caso de este virus mortal, se propone, como ha explicado el Ministerio de Salud Pública, contener al mínimo el riesgo de introducción y diseminación del coronavirus en el territorio nacional y minimizar los efectos negativos de una epidemia en la salud de la población y su impacto en la esfera económica-social.



Para ello, se ha previsto proteger la frontera del país, sobre la base de las regulaciones del control sanitario internacional, vigentes en los puntos de entrada para contener la llegada de viajeros enfermos, a través de los aeropuertos, puertos y marinas, además de asegurar el estricto cumplimiento de las medidas de vigilancia y control sobre quienes lleguen, procedentes de áreas con transmisión, posterior a su arribo.



Asimismo, se ha determinado que estas medidas tienen que ser implementadas no solo por Salud Pública, sino también por otros organismos de la Administración Central del Estado, para lo cual se ha creado un grupo temporal de trabajo para la dirección de las acciones de prevención y preparación ante el nuevo coronavirus.



De igual manera, se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica y la organización de la vigilancia médica en los diferentes niveles del sistema de salud cubano para la atención en todas las unidades asistenciales donde pueda presentarse algún caso con sospecha del virus.



Además, se ha preparado un proceso de capacitación a todo el personal de salud pública para el diagnóstico y la atención en nuestro país, al tiempo que se han dado indicaciones para la protección del personal cubano que cumple misiones internacionalistas en otros países.



No hay casos de Coronavirus en Cuba



Ante la confusión generada por la aparición en las redes sociales de una información que expresa la existencia de un caso de coronavirus en el condado de Santa Clara, conviene aclarar que se trata de un hombre que es portador del virus en ese condado de California, Estados Unidos.



La confusión viene dada porque en la capital de la provincia de Villa Clara también hay un reparto con el nombre de Condado, lo que generó la falsa alarma. Pero hasta la fecha, no hay casos de coronavirus en Cuba.