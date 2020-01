Díaz-Canel: que los análisis del Plan 2020 sean rigurosos, detallados y sistemáticos

Al proceso de discusión del Plan en estos primeros meses del año –valoró- es necesario prestarle la mayor atención, pues de esas reuniones saldrán las mejores soluciones y potencialidades que tenemos en los colectivos laborales, según reportó el sitio web de la Presidencia de Cuba.



La calidad de esos encuentros, apuntó el Jefe de Estado, no puede estar definida por el tiempo que demoren o la cantidad de intervenciones, sino por los aportes de ideas que propongan los trabajadores y marquen el rumbo en cuestiones decisivas para el cumplimiento del Plan, como la mejor distribución de los recursos, las exportaciones o el uso más eficientes del combustible.



En la reunión –dirigida por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; y donde también participaron el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; y varios viceprimeros ministros del país- el mandatario cubano comentó diversos temas estrechamente vinculados con el trabajo del Gobierno y sus prioridades en el año que recién comienza.



Señaló que a partir de ahora se debe dar especial seguimiento a la creación de las nuevas estructuras de Gobierno en el país, proceso que inicia en los próximos días con la entrega y recepción de los cargos de Gobernador e Intendente a nivel de municipio, y continúa luego con la constitución de los consejos provinciales.



Entre otros asuntos prioritarios para el trabajo del Gobierno en sus diferentes instancias, Díaz-Canel destacó el desarrollo de la campaña de frío, en la cual urge promover más el uso de la tracción animal e incentivar el policultivo; la zafra, que no ha tenido una buena arrancada de manera general; el proceso de transformación que se iniciará en la gastronomía; y el Programa Materno Infantil.



De igual manera, insistió en la atención que se debe prestar durante todo el año a las cuatro prioridades fundamentales de trabajo que ya han sido definidas: el enfrentamiento a la plataforma colonizadora del imperio; la defensa del país; el intenso ejercicio legislativo iniciado para apoyar la Constitución; y la batalla económica, como parte de la cual resulta decisivo cumplir las medidas de ahorro ya diseñadas.

TEMAS PARA EL ANÁLISIS



Como primer tema del encuentro, que de manera sistemática se realiza con los dirigentes de los territorios, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó los principales aspectos que definen el proceso de transformaciones estructurales, funcionales y de gestión, con énfasis en la gastronomía, que fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.



Puntualizó que, además del necesario ajuste que se realizará en las estructuras del Ministerio, en el presente año se llevará a cabo también el perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local, para lo cual se han realizado análisis puntuales que tienen en cuenta las diferentes zonas y sus características.



Al respecto, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, subrayó la importancia de implementar desde el primer momento un sistema de trabajo organizado que conduzca al chequeo y control sistemático sobre cada nuevo paso para que todo cuanto se haga nazca bien. Este es un proceso necesario –significó- que tiene que repercutir en servicios de mayor calidad para el pueblo y de más ofertas.



Asimismo, enfatizó en detalles que no se pueden obviar en los territorios y determinan en gran medida el éxito de las transformaciones. Entre otros aspectos, convocó a pensar en ofertas sostenibles en el tiempo con los recursos disponibles en las localidades; y poner especial atención en el tema de los precios, cuestión sensible para la población.



Otro de los asuntos analizados profundamente en el transcurso de la reunión fueron los resultados del Programa Materno Infantil en el 2019, año en el que, si bien el país alcanzó una tasa de mortalidad infantil de 5 -realidad que nos ubica entre los 35 mejores del mundo-, la cifra se eleva respecto a la de 4 obtenida en el 2018.



El ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, explicó que lamentablemente al cierre del 2019 se contabilizaron 552 defunciones de niños menores de un año, 91 más que en el 2018, y se produjeron 109 mil 707 nacimientos, lo cual significa 6 mil 626 menos que en el año procedente.



Entre las principales condiciones asociadas a este comportamiento señaló una mayor repercusión del bajo peso al nacer y la elevada fecundidad en adolescentes.



A ello se añade también –evaluó- que ha faltado en la atención primaria de salud una mayor identificación y seguimiento sistemático a las mujeres y sus parejas con afectación en la salud reproductiva, así como una inadecuada clasificación de las gestantes y lactantes que determina la no adopción oportuna de las conductas que corresponden.



Las principales líneas de trabajo en el año que recién comienza –aseguró- están encaminadas a revertir dicho comportamiento, que va mucho más allá de cifras y guarda estrecha relación con modos de hacer y el adecuado seguimiento de los cuadros.



El Programa Materno Infantil tiene total prioridad para el Gobierno cubano –enfatizó el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda- y como tal debe ser visto también en cada una de las estructuras, en cada municipio, en cada área de salud, pues es en la base donde corresponde la atención particular a los riesgos que puedan presentar embarazadas o infantes.



En la medida que funcione mejor la atención primaria, tendremos mayor calidad en los servicios que brindemos a nuestro pueblo, evaluó.



Más adelante, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó sobre la situación actual que presentan los combustibles, en la cual siguen incidiendo las medidas que el Gobierno de los Estados Unidos adopta contra nuestro país, como la injusta sanción impuesta a la Corporación Panamericana S.A.



Ante tal escenario, Gil Fernández ratificó la necesidad de continuar implementando e intensificando las medidas de ahorro aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el actual contexto –comentó- donde coinciden actividades como la campaña de frío, la zafra y la temporada alta del turismo, urge un mayor aprovechamiento del combustible de que disponemos.



Finalmente, Miguel Mario Cabrera Castellano, jefe de la Dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno, comentó aspectos a tener en cuenta en los procesos de entrega y recepción de los cargos de Gobernador e Intendente en los municipios del país, que tendrán lugar entre el 19 de enero y el 6 de febrero de 2020.



Respecto a la prueba dinámica realizada el pasado domingo 12 de enero, Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, dio a conocer que la misma cumplió su objetivo y permitió comprobar el funcionamiento del sistema desplegado, así como corregir las dificultades que surgieron, relacionadas en lo fundamental con los medios de transporte y las condiciones de los locales.



El Presidente de la República comentó acerca de la importancia de este proceso, que implica grandes transformaciones estructurales en el gobierno del país, y al cual es necesario darle un seguimiento prioritario en estos meses.