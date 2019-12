Díaz-Canel: Unidos hemos vencido y unidos venceremos (+Audio y Video)

En la jornada en el capitalino Palacio de Convenciones, a la que asistió el General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, el mandatario dijo que el 2019 fue un año cargado de retos, tensiones y agresiones, no obstante "juntos las enfrentamos y juntos salimos hacia adelante".



Subrayó que una de las prioridades de trabajo en los próximos meses es el ejercicio legislativo, labor que se realizará sin dar lugar a un enfrentamiento con la Revolución, que conoce y comparte principios humanistas y ha luchado por ellos.



No podemos perder de vista que solo llegaremos a ese modelo de sociedad como hemos llegados hasta aquí: con unidad y en unidad, no fragmentando ni buscando lo que nos divide, señaló.



Díaz-Canel aseveró que otro de los escenarios priorizados es el ideológico, que está relacionado con las profundas convicciones del pueblo revolucionario formado por Fidel Castro y que necesita información oportuna.



Dijo que la economía también constituye una prioridad y que se ha convertido en el primer objetivo a destruir por los enemigos para demostrar que el socialismo es inviable; sin embargo, la Revolución ha demostrado que el socialismo es el único camino posible, apuntó.



Para ello -señaló- necesitamos mayores producciones más diversas y con más calidad, con el valor añadido de la ciencia para aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones a la altura del conocimiento científico y las habilidades de los cubanos.



Indicó que con los reajustes en el modelo económico se busca la prosperidad para el pueblo, pero no a costo de dejar a las mayorías fuera del beneficio del desarrollo.



En cuanto al ordenamiento monetario, recordó una idea expresada por el General de Ejército Raúl Castro, en la que se refería al costo de la dualidad monetaria para el sector empresarial, lo cual provoca esa injusta pirámide invertida de la sociedad, desestimula a ocupar puestos de dirección, y provoca que muchos emigren al sector privado.



Aseguró que el ordenamiento no puede dilatarse más, que se encuentra en fase avanzada de estudio y aprobación, y que actualmente se concentran los esfuerzos en la validación integral de los resultados, la elaboración de las normas jurídicas y se desarrollan sesiones de capacitación, aseguramiento y comunicación.



El Presidente cubano comentó que se tratan de procesos complejos que abarcan de manera integral a varios sectores de la sociedad, por lo que las transformaciones serán aplicadas de la manera menos agresiva posible, minimizando las consecuencias en la población.



No se trata solo de un canje de monedas, dijo, por lo que ratificó la protección a los depósitos bancarios en divisas extranjeras, pesos convertibles y moneda nacional, así como el efectivo en manos de la población; todas las medidas serán oportunamente anunciadas, dijo.



Al valorar los acontecimientos del año en curso, lo calificó como un período excepcional, y aludió a inicios de 2019, cuando un tornado devastó viviendas de cinco municipios de la capital para que luego un real tornado de trabajo, esfuerzo, solidaridad e inteligencia colectiva borrara el golpe de la naturaleza.



Eso también se ve en el Programa de la Vivienda con la terminación de 10 mil casas más que lo planificado, y en los próximos períodos queremos hacer 60 mil anualmente, pues solo así resolveremos los problemas acumulados, refirió.



Fue 2019 el año de ver resultados de las más fuertes inversiones en el transporte terrestre y ferroviario, con la puesta en funciones de nuevos coches y la rehabilitación de estaciones, la incorporación de ómnibus, semiómnibus y triciclos, además de la recuperación de otros equipos.



En el sector presupuestado se multiplicaron hasta tres veces los salarios, lo que significó la reincorporación de más de 12 mil maestros, que significa ahora el 96 por ciento de la cobertura docente, destacó Díaz-Canel, quien con motivo de celebrarse mañana el Día del Educador, transmitió una felicitación y reconocimiento a los educadores cubanos.



Destacó que en esta etapa se profundizó el acceso a telefonía e Internet y en el caso del turismo, se logró sobrepasar los cuatro millones de visitantes, poner nuevas habitaciones en uso y avanzar en el encadenamiento con la producción nacional, la inversión extranjera y el sector no estatal.



Igualmente señaló que entre los principales avances vistos en los últimos tiempos se encuentran los de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en la que ya funcionan plantas industriales que fabrican productos cubanos necesarios para el mercado interno y con posibilidades de exportación.



Lo más trascendental en el año fue la aprobación de la nueva Constitución, en la cual se abren nuevos caminos a la institucionalización del país, y que para la implementación de la misma se han aprobado seis leyes, algo inédito en el ejercicio legislativo cubano, acotó.



El mandatario comentó que en la jornada de hoy se dieron pasos significativos en esa institucionalidad, al designar al Primer Ministro, los viceprimeros ministros, y los integrantes del Consejo de Ministros, y que a todos ellos se les exigirá el cumplimiento de su mandato con el pueblo.



Recordó que en el contexto de las dificultades para el acceso al combustible, Cuba tomó medidas con prácticas de ahorro que no pueden ser coyunturales, sino que deben ser tomadas como cotidianas, pues "lo bueno que tienen los malos tiempos es que nos educan en las buenas prácticas".



Subrayó que el principal obstáculo al desarrollo es el bloqueo de Estados Unidos, con un incremento de la agresión hacia Cuba, aplicando más de una medida por semana para asfixiar la economía nacional.



Se cancelaron vuelos, cruceros, financiamientos, no hay un área libre de la persecución, ni tarea revolucionaria ajena a la difamación, denunció.



Afirmó que todo ello ha sido enfrentado con la fortaleza del pueblo, la experiencia de un modelo de 60 años, aunque hubo consecuencias en la agricultura y la distribución de alimentos, se ha demostrado que solo con la unidad y la firmeza se puede sortear cualquier obstáculo, "estamos tranquilos pero atentos", expresó.



Seguimos comprometidos con la conservación de lazos formales y los escasos espacios para la cooperación que quedan entre los dos países, sostuvo, pero enfatizó en que Cuba tomará todas las medidas necesarias para frenar los ataques, cuidar al pueblo, defender la soberanía y la independencia del país.



En su discurso, Díaz-Canel manifestó que su país mantendrá la solidaridad y la cooperación con la República Bolivariana de Venezuela bajo la legítima presidencia de Nicolás Maduro, así como el pueblo sandinista liderado por Daniel Ortega, a la vez que ratificó simpatía con el gobierno en México de Andrés Manuel López Obrador y de Alberto y Cristina Fernández en Argentina.



Destacó que en cuanto a las relaciones internacionales, Cuba ha dado pasos significativos, y en el año se encuentra el fortalecimiento de la cooperación con Rusia, China y Vietnam, y el saldo positivo en los lazos con la Unión Europea y sus países miembros.



El mandatario cubano instó a vivir los próximos días y horas como si triunfara la Revolución otra vez, lo cual en 2019 se hizo muchas veces.



Que las plazas se llenen de música y alegría en el año 61 de la Revolución, nos tiraron a matar y estamos vivos, celebrando y empeñados en seguir ganando, concluyó.