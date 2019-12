Díaz-Canel: Preservar la memoria histórica es un asunto de todos

El mandatario destacó que cuando se lanzó la estrategia había un deterioro notable de los archivos de diferentes soportes: sonoros, fílmicos, fotográficos y documentales, y en muchos lugares no existía una estructura para garantizar el cuidado de los mismos, ni el personal especializado para hacerlo.



Precisó que lo primero fue lograr un programa de gobierno que le diera toda la jerarquía e integralidad y un enfoque holístico a lo que se quiere hacer en pos del rescate del patrimonio, y que desplegara las acciones de restauración, conservación, preservación, digitalización y ubicación en una plataforma.



Una de las primeras cosas que se hizo fue escoger unas pocas instituciones, sobre la base del valor de sus fondos y la especialización con respecto al tratamiento de los mismos, a las que se les encargó la restauración, para lo cual fueron dotadas del equipamiento y el financiamiento necesarios, explicó.



Así, por ejemplo, los materiales fílmicos pasaron a ser responsabilidad del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, los audiovisuales, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, los documentos, al Archivo Nacional, y otros particulares, a la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.



Comentó que se elaboró una plataforma rectora, desarrollada por la Universidad de las Ciencias Informáticas, denominada Arkheia, y que para el alojamiento de la digitalización se contó con un centro de datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, por sus condiciones de ciberseguridad y soporte tecnológico para el repositorio a nivel nacional con todas sus clasificaciones. Díaz-Canel dijo que ya se encuentran digitalizados gran cantidad de periódicos y, aunque se ha avanzado, no todos los problemas están resueltos, razón por la que se escalonó el programa.



Precisó que la idea rectora de la iniciativa es que todo funcione como una red, pues lo importante es que se pueda tener el acceso a esos documentos, y como parte de la norma está contemplado el tratamiento a los archivos que forman parte de colecciones privadas.



Indicó que un espacio ideal para difundir todo este proceso de digitalización es la plataforma colaborativa Ecured, la cual se ha convertido en uno de los sitios más frecuentados por los jóvenes, en particular por los estudiantes, por lo que es importante fortalecer la argumentación histórica que ahí se presenta.



De acuerdo con el Presidente de la República de Cuba, en cada plan del año se irán poniendo los recursos para que la estrategia que comenzó como un proceso ordenado no se pierda, sino que se vaya creando la cultura, la tradición.



La cultura, dijo, no se crea solo preservando, conservando, digitalizando y exponiendo, sino que urge ir insistiendo en la importancia del tema, en lo cual los ministerios y los centros formadores tienen una alta responsabilidad al dar un uso a esos archivos históricos.



Además, reconoció el rol de los encargados de salvaguardar la memoria de los pueblos, obra para la cual, a su entender, se requiere de una infinita sensibilidad y responsabilidad.



