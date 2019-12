XVII Cumbre del ALBA-TCP reafirma en Cuba principios de integración regional (+Audio, Video y Declaración)

Así lo consigna una extensa declaración aprobada por la XVII Cumbre del mecanismo de concertación política y de integración que concluyó en La Habana, y condena el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, así como otros empeños comandados por la administración de Donald Trump para derrocar gobiernos en la región. También rechaza la aplicación por parte de Washington de medidas unilaterales como las que se ejercen contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras naciones.



Escuche la Declaración Final de la XVII Cumbre del ALBA-TCP:



El pronunciamiento leído por el canciller cubano Bruno Rodríguez se solidariza con los movimientos sociales que combaten políticas neoliberales en el continente. Al respecto repudió la militarización y la brutal represión que sufren, en medio del silencio cómplice de gobiernos de derecha.



El ALBA-TCP instó al respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de las naciones; el diálogo y la solución pacífica de los conflictos. Expresó su rechazo a la Doctrina Monroe que aplica Estados Unidos en sus relaciones con el continente.



También reiteró su rechazo al bloqueo de EE.UU. contra la mayor de las Antillas y consideró que los gobiernos de Brasil y Colombia son rehenes de la política de la Casa Blanca hacia la Isla.



La declaración rindió tributo a los idearios de Fidel Castro y Hugo Chávez, fundadores del mecanismo hace 15 años.



Asimismo consideró que la unidad e integración resultan fundamentales para enfrentar la dominación que subordinó los intereses políticos, económicos y culturales de los pueblos.



El pronunciamiento destacó los logros sociales del ALBA que beneficiaron a millones de personas, así como los avances conseguidos en proyectos de infraestructura por el Banco del AlBA.



Vea en video:

A continuación reproducimos el texto íntegro:

Declaración de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. 15 años en defensa de la unidad, la paz y la integración