Cuba necesita incrementar ingresos en divisa y reducir gastos

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, analizó mediante videoconferencia con los directivos de los consejos de la administración provinciales y municipales del país, entre otros asuntos, el plan de aseguramiento para celebrar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Les sugirió concentrar los esfuerzos en la búsqueda de todas las alternativas posibles que permitan, por una parte, incrementar los ingresos en divisas y, por la otra, destinar los recursos disponibles hacia aquellas producciones que el país no tiene capacidad para realizarlas, refiere la inforfmació0n de Granma.



“Y la vía más factible es producir bienes y servicios para la exportación y la sustitución de importaciones», insistió, citado por el diario Granma.



La sesión de trabajo, contó con la participación de los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y los vicepresidentes del Consejo de Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y Roberto Morales Ojeda.



También se informaron las medidas a implementar para reducir los gastos e incrementar los ingresos al Presupuesto, así como las estrategias para contribuir al cumplimiento del plan de circulación mercantil minorista.



En los últimos años, admitió Valdés Mesa, hemos retrocedido en la capacidad de rubros exportables, mientras que las importaciones han mantenido su tendencia creciente, incluidos los productos que se pueden fabricar nacionalmente.



A su juicio, «se ha entronizado en no pocos cuadros y directivos una mentalidad importadora que mutila la iniciativa para buscar soluciones y romper la inercia».



Informó que el cumplimiento del plan de exportaciones y el fomento de nuevos rubros exportables serán temas de riguroso análisis en los chequeos sistemáticos que se realizan, bajo la conducción del Gobierno, en los territorios. Incluso los proyectos de desarrollo local que se aprueben en lo adelante, subrayó, deberán incorporar este enfoque desde su diseño.



El Vicepresidente de la República insistió, además, en ideas que constituyen líneas de trabajo invariables: fortalecer la labor ideológica de los órganos de Gobierno y la administración; vencer las insuficiencias propias; defender la unidad y el socialismo, romper el pensamiento de finca; hacer prevalecer en la conducta de los cuadros la humildad; luchar contra la corrupción, por la ética, la decencia y la cortesía; así como actuar con honestidad, laboriosidad y antiimperialismo.



Todo ello, apuntó, resultan prioridades para defender el país, la Revolución en sí misma y el legado de la generación histórica encabezada por Fidel y Raúl.



La situación actual se concreta en convoca a ahorrar; a mantener un riguroso control del combustible; a ser eficientes en las inversiones; a ampliar la inversión extranjera y hacerlo bien; a desarrollar los encadenamientos productivos y, sobre todo, a una buena gestión de Gobierno desde la sensibilidad, el vínculo con la base, el trabajo colectivo, la crítica a lo mal hecho, «sin olvidar que somos servidores públicos y todos nos debemos al pueblo».



También llamó la atención sobre el programa de autoabastecimiento municipal, emprendido desde hace más de dos años, y que para 2020, a pesar de los contratiempos con el combustible y otros aseguramientos, se propone llegar a las 30 libras per cápita entre viandas, hortalizas, vegetales, frutas y granos.



Respecto al comportamiento de la campaña de frío, explicó que la cual resulta decisiva para no enfrentar desabastecimientos a inicios del próximo año.



Hasta el momento, comentó, las siembras marchan al 68 %, con los niveles más bajos en Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Camagüey.



En su opinión, urge emplear todos los medios, más allá de la maquinaria agrícola, o sea, todas las tecnologías de siembra, incluidas las más tradicionales; tomar en cuenta las experiencias de los productores, las potencialidades de las semillas, así como los bioproductos y los fertilizantes orgánicos.



De igual modo, insistió en la importancia de generalizar y mantener las medidas de ahorro implementadas en días recientes.



Respecto al programa de actividades para celebrar el 61 aniversario del triunfo de la Revolución, debe reflejar las potencialidades del sistema de cultura a todos los niveles, especialmente en la base.



Debe integrar en su concepción al sector no estatal, enfatizó Roberto Morales Ojeda, luego de conocer sobre las propuestas diseñadas por algunos de los organismos involucrados.



Al respecto, Esteban Lazo Hernández insistió en desarrollar al máximo las iniciativas en los consejos populares, en los bateyes, en las comunidades intrincadas y que las celebraciones no sean solo en las ciudades, sino que se conviertan en una fiesta de todo el pueblo.



La viceministra primera de Cultura, María Elena Salgado, señaló que se ha tenido en cuenta la promoción de los mejores referentes de la cultura cubana, con actividades que integran a casi todas las manifestaciones artísticas: música, teatro, literatura, cine, etc.



Por su parte, la directora general de Operaciones y Calidad del Ministerio de Turismo, María del Pilar Macías, explicó que el plan de su organismo contempla más de 400 actividades recreativas y 230 ofertas gastronómicas.



También el Ministerio del Interior se ha sumado al programa, en pos de mantener un clima de orden, seguridad y tranquilidad ciudadana.



Luis Ladrón de Guevara, director de Transportación de Pasajeros del Ministerio de Transporte, precisó que en todo el país se asegurarán los refuerzos en rutas, puntos de mayor concentración y vías aledañas a los polos turísticos y recreativos.



Igualmente, el viceministro de la Agricultura, Miguel Rodríguez de Armas, informó sobre la distribución en diciembre de productos agrícolas a la población.



Durante la reunión de trabajo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dio a conocer las ofertas para incrementar la venta de materiales, insumos y servicios con impacto en la circulación mercantil minorista.



Respecto a los productos alimenticios, informó, entre otros surtidos, sobre la disponibilidad de arroz, frijol, harina de trigo, pollo, salchichas, hamburguesas, picadillo y bebidas.



Y en cuanto a los productos no alimenticios, destacó los inventarios de jabón de lavar y de tocador; así como de cemento y acero.



La titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss se refirió al impacto del incremento salarial en los presupuestos locales y los estimados presupuestarios para el 2020.



De cara al próximo año se mantienen restricciones en los gastos corrientes de la actividad presupuestada y no presupuestada y se respaldan las inversiones materiales, con prioridad para el programa de la vivienda, así como los sectores de educación y salud.



Otra directriz de trabajo, afirmó, apunta hacia el cobro de todos los ingresos que genera la economía del municipio y la provincia, unido a la gestión, de conjunto con la ONAT, de los ingresos dejados de recaudar en tiempo y forma por incumplimientos e indisciplinas tributarias.



El ahorro, subrayó, «es la premisa de hacer lo mismo o más, sin afectar la calidad, con menos o igual financiamiento».



Se trata, en palabras de Valdés Mesa, de velar por el uso racional del Presupuesto, de reducir gastos e incrementar ingresos. No tenemos otra alternativa, expresó finamente.