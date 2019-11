Recibe canciller cubano a último grupo de colaboradores procedentes de Bolivia (+Fotos)

Rodríguez Parrilla consideró "un honor participar en el recibimiento del último vuelo de 228 colaboradores" que prestaban servicios en territorio boliviano, "quienes arriban a Cuba con la certeza de que la Patria los acoge orgullosa", acotó en Twitter.



En su cuenta en esa red social, el canciller calificó este miércoles de meritoria y abnegada la labor que desempeñaron los colaboradores cubanos de la salud en esa nación andina.

Llegan a Cuba victoriosos porque han puesto al servicio de los más humildes su talento, con enormes muestras de solidaridad y humanismo, sostuvo Alfredo González Lorenzo, viceministro de Salud, en la bienvenida en el aeropuerto, ante la presencia del ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.



El vicetitular expresó que hace cuatro días se informó la decisión de retornarlos al país, y quedó una profunda insatisfacción debido a la repercusión directa que quedará en el pueblo boliviano. La doctora Maydalis Bravo Rodríguez, en nombre de sus colegas, refirió que regresan con un gran dolor por aquellos que los necesitan y ya no cuentan con su presencia.



Hemos amado al pueblo boliviano-dijo-curando su dolor, prestándole servicios tan importantes como la creación del Registro de defectos congénitos, siendo esta nación andina una de las que aun no contaba con él en América Latina.



En los últimos meses laboraban en Bolivia 406 médicos y 335 profesionales de la salud cubanos; así como personal administrativo y nueve especialistas del grupo empresarial Labiofam, perteneciente al Ministerio de la Agricultura.



Fernando Lorenzo Sarría Quesada trabajó en tres plantas de Labiofam, dos en el Chapare y una en el departamento de La Paz como tecnólogo de las plantas; el proceso de salida lo calificó como traumático ya que fue necesario hacer un operativo con las coordinaciones del Gobierno.



Cuba siempre ha velado por la integridad física de los colaboradores, y por ello regresamos, aseguró Skira Wong Trulla, licenciada en imagenología, quien cumplió dos años de misión en el departamento Santa Cruz, del municipio San Julián.



Sin embargo, señaló que los colegas y pacientes hasta lloraron, porque en lo adelante pueden perder su sistema de salud integral, el cual era gratuito.



Reinaldo Quiñones Coca, médico que se desempeñó en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Valle Grande, opinó que sabían que el tema de las elecciones era bastante complicado, pero una vez que se dio el resultado inicial confiaron en que era una victoria segura. Cuando vimos las acciones de la oposición nos empezamos a sentir muy mal porque estábamos en un lugar que era netamente contrario al gobierno de Evo Morales, aunque nunca nos agredieron ni hubo rechazo nos dolió ver que no supieron valorar lo que el presidente hizo por ellos, acotó.



A pesar de ser una población de ideas opositoras -sentenció- nos tenían mucho cariño, porque sabían lo que hacíamos por ellos, inclusive cuando se enteraron que nos teníamos que ir muchos lloraron, nos veían por la calle y nos pedían que no nos fuéramos.



El primer grupo de estos profesionales llegó a Cuba el pasado sábado, tras culminar su labor en el país andino por las amenazas y asedio de organismos policiales afines al gobierno golpista.