Inauguran Raúl y Díaz-Canel hotel Paseo del Prado

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistieron en la tarde de este sábado al acto oficial de inauguración del hotel SO Paseo del Prado, instalación con categoría cinco estrellas plus, administrado por la prestigiosa cadena francesa Accor.



Según explicó durante la sencilla ceremonia, Jean Phillipe, su director general, este es el primer hotel SO en el continente y el noveno a nivel mundial de esa exigente marca. Con 250 habitaciones de elegante diseño y máximo confort, el Paseo del Prado cuenta con unas de las mejores vistas hacia el malecón habanero y las fortalezas del Morro, San Carlos de La Cabaña y San Salvador de La Punta. Su fachada, imponente, asemeja un barco que se lanza al mar de la Mayor de las Antillas.



Heather Mc Crory, consejera delegada de Accor para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, expresó el “profundo agradecimiento al Gobierno de Cuba por proporcionar las condiciones necesarias que han permitido que este proyecto tome forma y florezca”.



Esta inauguración, agregó la directiva, representa la culminación de un proceso histórico para Accor. “Cuando el mundo celebra las ricas tradiciones del pasado de La Habana, este proyecto señala un futuro exitoso, tanto para el turismo de Cuba, como para Accor en América”.



A nombre de la Isla, el viceministro primero de Turismo, Juan Carlos García Granda, señaló que ante el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos, “la apertura de este hotel demuestra a todos nuestros visitantes y al mundo que no nos invade el desconcierto, el país sigue vivo, funcionando y desarrollándose económicamente”.



Comentó que al igual que las últimas instalaciones construidas en la nación, está dotado de altas tecnologías, con facilidades que garantizan una diversidad de servicios que lo avalan como un hotel de alto estándar.



García Granda aseguró que “todas nuestras acciones están enfocadas a seguir potenciando la industria turística como uno de los sectores principales en el aporte económico del país. Cuba y el turismo se abren a nuevas oportunidades de negocios”. Y recordó las palabras del General de Ejército en el VII Congreso del Partido cuando apuntó que se retomaría en la Isla la construcción de emblemáticos hoteles de lujo.



En aquel entonces decía el Primer Secretario del Comité Central del Partido: “Cada hotel que se inaugura es una fábrica más que genera dentro de nuestras fronteras ingresos de exportación muy necesarios para el país”.



Antes de que Raúl y Díaz-Canel cortaran la cinta inaugural, el historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, con su siempre proverbial palabra, rememoró la trascendental historia de La Habana, “siempre bella e intocable”, particularmente el lugar donde está enclavado el nuevo hotel: la emblemática esquina de Prado y Malecón.



Al evocar el aniversario 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana, dijo Eusebio que “se inauguran con igual energía escuelas, centros culturales, bibliotecas para niños, porque todo se ha hecho por estos días y para todos los días. Para eso hemos trabajado. Solamente la poderosa Revolución social, que alcanzó el poder en 1959, pudo mover tales piedras, solamente ella pudo poner coto a un adversario mortal y tenerlo en la permanente humillación”.



Raúl y Díaz-Canel recorrieron luego algunas áreas de este hotel que, junto al Manzana Kempisnki y el Grand Packard, completa el trío de cinco estrellas plus de La Habana, considerada el primer destino turístico de ciudad de Cuba.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TURISMO, UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE CUBA



El turismo en Cuba se encuentra entre los sectores estratégicos que el país define para el avance de su economía a pesar de todas las medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump contra nuestra nación.



Desde junio, se ha recrudecido el ensañamiento de la administración estadounidense contra Cuba.



De manera directa el reforzamiento del bloqueo ha impactado en el turismo pues además de las restricciones de viajes de los estadounidenses, se ha enfatizado en la prohibición de transacciones financieras con entidades estatales; la retirada de funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana dificulta los trámites para quienes visitan la isla; se han emitido alertas sobre supuestos "peligros" de viajar a la nación caribeña; se arreciaron las prohibiciones a los buques cruceros, yates y aviones no comerciales, y al amparo del título III de la Ley Helms-Burton se han establecido varias demandas a instituciones cubanas y estadounidenses.



Más de 10 compañías hoteleras extranjeras y agencias de viajes internacionales han recibido amenazas sobre demandas.