Empresa de Ómnibus Nacionales restablecerá 24 de sus rutas en noviembre

Jesús Martínez Valladares, director adjunto de la EON, dijo a la Agencia Cubana de Noticias y a Radio Reloj que las nuevas salidas representan el 57 por ciento de las existentes antes del 15 de septiembre, cuando se anunció un grupo de medidas para enfrentar la situación energética que obligó a reducir el importante servicio.



Como parte del proceso de restablecimiento paulatino de las capacidades, la empresa Viajero comenzará desde mañana en todo el país la venta de pasajes en los horarios habituales de las agencias de reservación, es decir, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., para los interesados en viajar del primero al 30 de noviembre a los destinos previstos.



Al respecto, Fredy Álvarez, director comercial, explicó que como el ciclo de ventas de los pasajes es de 90 días, las personas que adquirieron el boleto antes del 15 de septiembre para viajar en noviembre, deben constatar si la salida se mantiene, y en caso de no ser así podrán dirigirse a la agencia en aras de reubicarlas en una de las rutas planificadas.



También Adriana Zorzano, directora de Viajero, señaló que si el cliente no desea viajar a raíz de la modificación, se le reintegrará la totalidad de su pasaje.



Las nuevas salidas previstas ampliarán su frecuencia: en algunos casos pasarán a ser diarias, cada tres días, en jornadas alternas, y solo lunes y viernes, entre otras.



Ante alguna preocupación o duda, las personas interesadas pueden comunicarse a través de los números y correos siguientes:



Para cualquier aclaración, la población puede comunicarse por los siguientes números telefónicos:



Empresa Viajero: 7873-69-75, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y por el 7877-56-44 al 46, las 24 horas.

Correo electrónico: viajero@viajero.transnet.cu

Empresa de Ómnibus Nacionales: 78709401 ext. 100 o 132, las 24 horas. Además, el 7873-73-73, las 24 horas.



El correo electrónico: apoblacion@eon.cu