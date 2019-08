Reitera Díaz-Canel solidaridad con Venezuela ante sanciones de Estados Unidos

"La dignidad del pueblo venezolano y la fortaleza de la Revolución Bolivariana no se quiebran con criminales sanciones imperiales", escribió el mandatario cubano en su cuenta en Twitter.



En esa misma red social, Díaz-Canel adjuntó un link a un artículo publicado este sábado en el diario local Granma que critica el plan estadounidense contra Caracas.



No es casualidad que los gobiernos estadounidenses hayan hecho de las sanciones económicas y financieras su principal arma antes de acudir a las guerras, las invasiones, los bombardeos, señala la publicación.



La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que congela todos los activos del Gobierno venezolano y prohíbe las transacciones con ese Ejecutivo a menos que haya exenciones específicas.



La Casa Blanca confirmó la medida que autoriza al Secretario del Tesoro, en consulta con el de Estado, a imponer sanciones a las personas que apoyen al Ejecutivo de Maduro, al que Washington califica de ilegítimo a pesar de que fue reelecto en 2018 con el 68 por ciento de los votos.



Igualmente, restringe la entrada a Estados Unidos de personas sancionadas.



De acuerdo con la orden, todos los bienes e intereses en propiedad del Gobierno venezolano que estén en lo sucesivo en Estados Unidos, o en el poder o el control de cualquier estadounidense, están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse o negociarse de otra manera.



La medida solo comprendería exenciones relacionadas con asuntos oficiales del ejecutivo federal de Estados Unidos y transacciones vinculadas con una provisión de ayuda humanitaria, según el diario estadounidense The Wall Street Journal.



La escalada de agresividad contra Caracas es similar a las usadas por Washington contra Cuba, Irán, Siria y la República Popular Democrática de Corea.



El Gobierno venezolano denunció que el objetivo del nuevo plan de Washington es forzar un cambio inconstitucional en el país, en abierta violación a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.