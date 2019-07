Califica Canciller cubano de cínicas declaraciones de Secretario de Estado de EE.UU.

Mentiras, cinismo y demagogia en declaraciones de Secretario de Estado, precisa el Canciller cubano en su cuenta en Twitter.



Ya no puede esconder los verdaderos propósitos de la política de EE.UU. que pretende rendir por hambre a nuestro pueblo para provocar desestabilización y cambio de régimen. Evidente abismo entre lo que dicen y lo que hacen, añadió Rodriguez.



A continuación agrega que la verdadera política de EE.UU. hacia Cuba ha llevado al recrudecimiento del bloqueo, aplicación de la Ley Helms-Burton, cierre del Consulado en La Habana, medidas vs familias cubanas y estadounidenses, ataque a viajes e intercambios entre nuestros pueblos, y sabotaje a cooperación médica.



En un tweet anterior Rodríguez Parrilla consignó que EE.UU. promueve la guerra, la muerte: Tiene presencia militar en 177 países, más de 250 mil soldados y 800 bases militares. En cambio Cuba promueve la salud, la vida: 56 años de cooperación médica internacional, con presencia en 164 países y más de 400 mil colaboradores de la salud.



Las relaciones entre Cuba u Estados Unidos han experimentado un marcado deterioro desde la asunción al poder del presidente Donald Trump, que entre otras medidas ha decretado la activación del título III de la Ley Helms- Burton, la prohibición a los cruceros de atracar en puertos cubanos y reforzado los obstáculos para que los ciudadanos estadunidenses no visiten Cuba.