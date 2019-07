Actualizan sobre marcha del proceso de incremento salarial en Cuba

La Ministra se refirió a la Resolución 25 del MTSS, publicada el 18 de julio último, la cual contempla los elementos generales vinculados a las modificaciones en la retribución monetaria con acuerdo al trabajo, y explicó que cada organismo lleva sus regulaciones específicas.



Ahora viene la parte más importante, aseveró, que es informar a cada trabajador cuánto le corresponde recibir por su responsabilidad.



Señaló que ha existido mucha especulación sobre el tema, y por eso es tan vital dicho paso, el cual al ser tan masivo debe ser conducido por los principales dirigentes de cada organismo o entidad.



Ahora es clave también el trabajo de los especialistas de recursos humanos, y que cualquier duda se consulte a la instancia superior para evitar malentendidos, sentenció.



Ante la solicitud de las personas de publicar todos los salarios, significó que existe una gran gama de cargos, algunos propios de un organismo y otros que presentan determinadas características por sector.



González Fernández recordó que el último incremento masivo tuvo lugar en 2005, y los posteriores fueron parciales, debido a lo cual por ocupar una misma plaza se recibe diferente salario en dependencia del organismo.



Sobre la información divulgada respecto a que el salario mínimo que menos crece lo hace en 100 pesos, aclaró que se debe a los sectores anteriormente beneficiados como Salud Pública.



De manera general, la titular reiteró que este incremento no resuelve todas las distorsiones salariales existentes, y solo constituye un primer paso, como expresó en un primer momento el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel.



Aclaró que quienes disfruten de las vacaciones lo harán en base al salario anterior y que en el segundo semestre del año se revisarán los calificadores.



El propósito del incremento, dijo, es potenciar el salario escala, pues los pagos adicionales se comenzaron a aplicar como medidas parciales para aumentar la remuneración en determinados sectores, y ahora han contribuido al surgimiento de inconformidades.



González Fernández indicó que se busca recompensar a quienes se mantuvieron fieles al sector presupuestado y no migraron al empresarial, no obstante, aseveró que se debe cuidar la inflación de plantillas.



Precisó que se mantiene el pago por categoría de máster y doctorado, por sobrecarga docente, y los que se realizan en CUC.



A decir de la Ministra, tienen derecho al incremento los jubilados contratados, los pluriempleados - en dependencia del cargo y horarios- los recién graduados que no ocupan cargo, así como los colaboradores que se encuentran de misión internacionalista.