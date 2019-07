Sin trabas ni burocratismos en el programa de la vivienda

Como un programa fundamental del país por su impacto social calificó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el de la vivienda, el cual fue sometido a análisis por los diputados de la comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional durante su primera jornada de trabajo.



El Presidente se refirió a la complejidad del tema y significó que el hecho de que se llevara a conocimiento de los parlamentarios el cumplimiento de las acciones previstas en la implementación de la Política de la Vivienda, refleja la prioridad y seriedad con las que el Gobierno asume este asunto, así como la necesidad de dar respuesta a la Asamblea Nacional sobre la fiscalización realizada por los diputados a los subsidios.



El mandatario refirió que en tres meses ha habido una respuesta de los organismos involucrados en cuanto a la planificación de los procesos vinculados a la construcción de viviendas y que los problemas de documentación se han ido subsanando. Sin embargo, lo más importante es que no se repitan, que no vuelvan las trabas y el burocratismo.



Díaz-Canel precisó que se ha implementado una manera distinta de trabajar desde hace dos meses, donde se han eliminado elementos de chapucería y burocracia, y hay avances en el desarrollo del plan.



Destacó que hay cinco provincias: Artemisa, Villa Clara, Holguín, Granma y Santiago de Cuba que, aunque incrementaron los ritmos constructivos en mayo y junio, tienen que esforzarse más para cumplir con lo previsto.



En el intercambio, donde también participaron los miembros del Buró Político del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional; y Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; así como la vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman, el Presidente cubano se refirió a los aportes que puede hacer la Academia en pos de crear mecanismos para agilizar los procesos, al tiempo que resaltó las posibilidades que se abren a partir de la informatización, que también puede aportar rapidez, además de un modo diferente de trabajar, organizar y planificar.



Díaz-Canel afirmó que «hoy aparecen nuevos problemas señalados por la fiscalización sobre el tema de la construcción o remodelación de viviendas para las familias de tres o más hijos: en 32 municipios rurales, donde decrece de forma natural la población, ha estado mal atendido el asunto, al que se le han destinado 50 millones».



Otro aspecto hacia el cual hay que dirigir la mirada con detenimiento, indicó el Presidente, es al de las células básicas habitacionales (25 m2), pues en las provincias han detenido el otorgamiento de subsidios previstos para este año en este tipo de construcciones; sin embargo, dijo el mandatario, tenemos que ser capaces de resolver lo que estaba planificado para empezar a ejecutar lo correspondiente a 2019.



La adecuada organización y capacidad para atender a las personas a las que se les ha dado la oportunidad legítima de legalizar sus viviendas, mediante las normas jurídicas que fueron aprobadas, fue otro de los asuntos señalados por Díaz-Canel.



«Lo importante es no repetir los errores, hay que trabajar en función de la terminación del plan de 2019», dijo y exhortó a construir viviendas de manera que se pueda avanzar, incluso en las diseñadas para el próximo año.



Precisó que han existido problemas con los recursos, incluidos los áridos y el cemento, sobre todo en las provincias orientales, pero «si tiramos los recursos asignados contra el cumplimiento del plan no da la relación, por lo tanto, hay menos respuesta en cumplimiento que recursos asignados», enfatizó.



El Presidente insistió en la necesidad de buscar las potencialidades locales y observó que una alternativa, aunque no resuelve los problemas, es reciclar los escombros, proceso que proporciona gran cantidad de áridos, uno de los materiales que más se requieren.



Esteban Lazo Hernández, en este sentido, llamó la atención sobre el papel de los consejos populares en la construcción de viviendas y la entrega de subsidios, y destacó la labor que se viene desarrollando en el municipio de Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba.



«Uno de los principios de la política de la vivienda es la participación de las masas y sobre esto tenemos que trabajar», agregó.



NÚMEROS DE UN PROGRAMA ESENCIAL



Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción (Micons), precisó que al cierre del primer semestre de 2019 se terminan 15 242 viviendas de las 32 899 previstas para el año.



Informó que las provincias con mayores atrasos en todos los programas son: Artemisa, Villa Clara, Matanzas y Granma.



Sobre los subsidios, comentó que hasta la fecha se han cancelado 1 478 subsidios por fallecimiento, salida definitiva del país, renuncia del beneficiado u otras causas.



Un aspecto negativo es que la producción local de materiales no avanza al ritmo que demanda la implementación de la política, pues los municipios no logran la producción de una vivienda diaria, aunque 95 cuentan con todas las capacidades instaladas, mientras que 73 no las han completado, argumentó Rodríguez Salazar.



La diputada Alicia Alonso Becerra planteó la necesidad de revisar la planificación que se realiza y hacerla más realista, porque el cumplimiento depende de diversos factores y ello se debe tomar en cuenta a la hora de prever las cifras.



Varios presidentes de las asambleas provinciales refirieron las acciones de sus territorios para impulsar este programa.



Juan Domínguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Artemisa, explicó que, como parte del sistema de trabajo, en el territorio se llevan a cabo reuniones semanales para identificar los problemas. Este es un tema de alta prioridad, por lo que la estrategia es focalizar las cuestiones que presentan dificultades para buscar soluciones precisas.



Por su parte, la presidenta del Gobierno en Matanzas, Tania León Silveira, dijo que en la provincia se refuerzan las acciones de apadrinamiento de las direcciones provinciales y municipales con un sistema de trabajo que lleva un chequeo diario por varias vías, y, en el caso de La Habana, Reinaldo García Zapata, presidente del Gobierno, destacó la responsabilidad de los delegados de cada consejo popular en el control, seguimiento y exigencia de la entrega de los subsidios.



Sobre las afectaciones tras el paso del tornado en los cinco municipios capitalinos dañados, García Zapata apuntó que se deben concluir al finalizar septiembre, teniendo en cuenta las posibilidades de adaptación de locales y las viviendas que se construyen en el mismo lugar donde antes estaban ubicadas.



El ministro de la construcción, René Mesa Villafaña, llamó a avanzar más con los materiales de producción local y seguir trabajando en la adaptación de locales para viviendas, haciendo de ello una alta prioridad.