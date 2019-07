Díaz-Canel: «Revolución es pueblo y pueblo es Revolución» (+Fotos y Video)

Con la presencia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de los titulares de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González y de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss sucedió la segunda parte de la Mesa Redonda Especial sobre el impacto de las medidas económicas aprobadas por el gobierno cubano y el incremento salarial en el sector presupuestado y de los pensionados.

Refirió Díaz-Canel la amplia participación del pueblo en redes sociales, llamadas telefónicas y por otras vías. "Hay muchos puntos de contacto entre las personas y eso podrá permitir llegar a los detalles".

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González respondió a varias interrogantes de jubilados vinculadas con el incremento de las pensiones. "La pensión mínima vuelve a subir ahora", acotó. Además, aportó detalles de la escala salarial de los pensionados donde todos los que están por debajo de 500 pesos tendrán un aumento, esto implica a un millón 500 mil pensionados.

Reiteró la titular de trabajo que todos los trabajadores del sector presupuestado tendrán incremento, y puntualizó que en el caso de los pensionados ese incremento lo recibirán en septiembre. Margarita González aportó como dato que el salario mínimo es de 400 pesos, y el que menos incrementa hoy al menos sumará 100 pesos más.

"Lo que se está incrementando es el salario escala como concepto", acotó la titular de Trabajo y Seguridad Social. Y se mantendrán en los sectores que lo tienen los pagos por años de servicio, la estimulación a los docentes que se realiza al finalizar el curso, pagos por certificaciones internacionales, lo pagos adicionales de la salud se mantendrán al igual que los que se realizan en la Universidad de Ciencias Informáticas, entre otros.



Las categorías de Master y Doctor en Ciencias se mantienen en las mismas cuantías actuales: 80 y 180 pesos respectivamente y se pagará el de mayor cuantía.

La Ministra del @MTSS_CUBA @MargaritaMGlez habla en la @mesaredondacuba acerca del impacto de las medidas económicas para los pensionados quienes también se benefician. Con el incremento salarial serán favorecidos todos los trabajadores del sector presupuestado en #Cuba pic.twitter.com/0ZT7f0IswS — Angélica Paredes (@aparedesrebelde) 3 de julio de 2019

Entretanto la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños dijo que "es un gran reto la sostenibilidad de las medidas de incremento salarial porque van a depender de nuestra gestión", dijo por otra parte "estamos llamados a un ahorro estricto del presupuesto que nos lleven a una racionalidad de ese gasto presupuestario". Son 4 mil millones de pesos que no están previstos en el déficit del presupuesto para el año para poder sostener los servicios básicos a la población y el desarrollo del país.

"Se va a producir una dinamización de los servicios que permiten financiar las medidas aprobadas, y todos debemos aportar al cumplimiento de los indicadores de eficiencia para generar mayores aportes con oportunidad", aseveró.

Ante dudas con los diferentes tipos de incrementos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel apuntó que todo el mundo va a recibir el incremento en función de la modalidad por la que venía recibiendo su salario lo que se incrementa es el salario mínimo.



Sobre el tema de los graduados que van a cumplir su servicio social aclararon que también recibirán incremento salarial.

Las unidades presupuestadas con tratamiento especial se incluyen como parte de estos incrementos salariales, abundó Meisi Bolaños. Muchas de ellas están vinculadas a las actividades de la ciencia y la tecnología, al desarrollo agrícola y a los proyectos productivos en el país.

La principal fuente es el ahorro y el contro estricto de los gastos presupuestario, expresó la Ministra @MeisiBWeiss. "Tenemos que recaudar todos los ingresos que están presentes en la economía del país", dijo. #CubaAvanza pic.twitter.com/Cn50llGmHo — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) 3 de julio de 2019

Nuevo reto: el fortalecimiento de los aparatos de contabilidad



La importancia de fortalecer los aparatos contables en las unidades presupuestadas fue un punto de análisis de los panelistas de la Mesa Redonda.



Con el incremento salarial se beneficiarán los auditores que permanecen al sistema presupuestado, añadió la titular de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González.



La Ministra dio respuesta a las inquietudes de la población entre ellas algunas vinculadas con pagos a los trabajadores de los bancos, la prensa, y otros sectores del país.

"Todas las medidas que se toman solo tendrán éxito si el pueblo las hace suyas" @DiazCanelB en @mesaredondacuba pic.twitter.com/co1mTlqGVW — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) 3 de julio de 2019

La titular dejó claro que el asociado al pluriempleo los incrementos se reciben por los dos lugares y en dependencia del tiempo que laboren en cada puesto, el otro elemento está vinculado a los jubilados que trabajan y que recibirán los servicios por el puesto que ocupa y por su carácter de pensionados, no hay contradicción.



Díaz-Canel llamó a los funcionarios para que ante una duda pregunten antes, para no ofrecer una respuesta inadecuada, y no echar por tierra los esfuerzos del país.

La economía y las nuevas medidas



El Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil afirmó que el país va a trabajar por el tema de la oferta, y no por el incremento de precios que anularía el efecto de las medidas y mucho más a aquellos que no tienen ahora un incremento como es el sector empresarial.



Se puede ganar más por vender más y no por elevar precios, sentenció. Y dijo que todos debemos tener consenso en este sentido.

Hay que tomar todas las medidas para evitar la subida de precios, así el incremento salarial tiene un valor real, expresó @AlejandroGilF en la @mesaredondacuba. "Se puede ganar más por vender más y no por vender más caro", hay que incrementar las fuerzas productivas#CubaAvanza pic.twitter.com/Hfh8NyTMqe — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) 3 de julio de 2019

Hay que incrementar las medidas administrativas e incrementar las ofertas a la población que incluye la diversificación de los servicios para alcnazar un mayor impacto del incremento de salarios y mayor calidad de vida. Mencionó el servicio de comunicaciones y el acceso a Internet y del impacto del turismo nacional, el autoabastecimiento local, entre otros.

Habilitaremos teléfonos y vías de comunicación para que la población denuncie los incrementos de precios que pueden existir y poder combatirlos con la oportunidad que esto requeire, así dijo @MeisiBWeiss en la @mesaredondacuba #CubaAvanza #SomosCuba pic.twitter.com/rZtEZEjEiG — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) 3 de julio de 2019

Meisi Bolaños llamó a denunciar y combatir del incremento de los precios. "Tenemos que enfrentarlo y para eso se dieron facultades a las administraciones provinciales y municipales". Nuestras formas de gestión estatal tienen que operar en un ambiente de orden y legalidad, reiteró en su intervención en la Mesa Redonda.



Habrá medidas de control y enfrentamiento contra las subidas de los precios.

Díaz-Canel reitero la necesidad de pensar como país y mencionó denuncias de la población sobre el incremento de precios en algunos lugares. "No tenemos ningún prejuicio con las formas no estatales de producción, todos debemos estremecedor la fibra de cubano y su compromiso con la nación y el pueblo¨, ese combate contra la subida de precios nos va a unir más. Hay que explicar y convencer a quienes incurren en estos errores cuales serían los efectos negativos de estas conductas. En una batalla contra la indecencia y la indisciplina.

Esta Mesa Redonda ha tenido dimensiones mayores porque ha interactuado con las redes sociales y han hecho llegar las preocupaciones del pueblo.

En los peores momentos, en los momentos difíciles #Fidel y #Raúl han ido al pueblo constantemente, "#Revolución es pueblo y pueblo es revolución", así concluye el presidente cubano @DiazCanelB la intervención en la @mesaredondacuba. Hay que crear por y para el pueblo #CubaAvanza pic.twitter.com/TybDvr4km0 — Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) 3 de julio de 2019

Díaz-Canel agradeció a la televisión cubana y la Mesa Redonda por lo que representa en la información y orientación al pueblo. Llamó a hacer más sistemático este tipo de intercambio como parte de la gestión del país, para hacer culto y coherente al pensamiento de Fidel y cómo concibió este espacio.



La gran lección de la Revolución es ir constantemente al pueblo porque en el pueblo tenemos fuente de sabiduría y creación. Eso está demostrado en nuestra historia, en los momentos difíciles Fidel y Raúl han acudido al pueblo. La Revolución es pueblo y pueblo es Revolución, ratificó el presidente cubano.



Apeló al pensamiento martiano "crear es el deber continuo de un pueblo que ha sido la mayor riqueza que ha tenido esta nación, no tenemos grandes recursos naturales, el pueblo cubano se ha creado a sí mismo. Todos los que desempeñamos una responsabilidad le fallaríamos a ese pueblo si no somos capaces de crear, hay que estimular gobierno con pueblo. Eso nos lo enseñó Fidel y también Raúl".

Recordó a Fidel en una frase realizada en Caracas y dijo que hay que seguir retroalimentándonos. Llamó a los ministerios y los gobiernos provinciales y municipales a hacer cumplir con la misma fuerza que se ha hecho hasta aquí.



Vamos a seguir acompañados de Fidel y de Raúl, dijo el Presidente y terminó con dos frases de Fidel cuando dijo: "Ser tan prudentes en el éxito como firmes en la adversidad es un principio que no puede olvidarse. El adversario a derrotar es sumamente fuerte, pero lo hemos mantenido a raya durante medio siglo.”