Inician sesiones de trabajo del IX Congreso de la UNEAC (+Fotos)

«Somos los mismos y diferentes a la vez: entrañablemente comprometidos con los destinos de la Revolución, del país, con la defensa de nuestros principios y con la creación y promoción de los valores de nuestra cultura», aseguró este sábado Miguel Barnet, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) durante la sesión inaugural del IX Congreso de la organización, que sesiona hasta mañana domingo en el Palacio de Convenciones de La Habana.



El intelectual cubano recordó que hoy hubiera cumplido 100 años el compositor Juan Blanco, quien desde que se fundó la UNEAC colaboró intensamente con la organización y le brindó su talento y entrega.

Foto: Cubadebate.

Barnet reconoció que la institución que agrupa a los intelectuales cubanos ha crecido, y no tanto en cifras sino en la manera de proyectarse a escala social y cobrar conciencia de la necesidad de actuar sobre los múltiples y complejos problemas que se presentan y exigen viables reflexiones.



En las palabras inaugurales, el presidente señaló que el proceso orgánico hacia la cita nacional de los artistas y escritores cubanos se caracterizó por un eficaz debate, que garantizó una mayor profundidad en la vocación participativa de los creadores en los procesos de discusión y toma de decisiones colectivas.



Agregó que la realización de las asambleas a nivel de secciones, filiales y comités municipales en todo el país permitió revisar a fondo el funcionamiento de las estructuras y el diálogo fecundo y puntual con las instituciones, y estableció una ruta crítica para despejar problemas, definir estrategias o “al menos avizorar posibles soluciones”. El Congreso estuvo representado en todos los territorios y en la totalidad de las áreas de la creación artística y literaria.

Eusebio Leal Splenger, historiador de La Habana, Abel Prieto Jiménez, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, y Luis Morlote Rivas, vicepresidente de la UNEAC, asistieron a la inauguración del IX Congreso de la organización. Foto: Cubadebate.

Fueron expresadas con entera libertad y absoluto respeto las más diversas opiniones en asambleas que contaron casi siempre con una altísima participación, dijo Barnet, citado por Cubadebate. El presidente de la UNEAC afirmó que el desarrollo cultural en una sociedad como la nuestra compete a toda la sociedad, no solo a los artistas e intelectuales.



Recordó las palabras de Raúl Castro en ocasión del 55 aniversario de la organización, cuando aseguró que la UNEAC del presente continuará encarando con valentía, compromiso revolucionario e inteligencia complejos desafíos. En este sentido, Miguel Barnet consideró que se debe hacer un alto en el camino para pensar lo que debe y tiene que ser la UNEAC de estos tiempos. La UNEAC se creó con la finalidad de poner de acuerdo a los intelectuales sobre el tema de la creación: la unidad dentro de una libertad de estilos y tendencias estéticas que garanticen la libertad de expresión, basada no solo en valores subjetivos, sino en principios éticos y morales, acotó.



Siempre ha sido un estandarte de la verdad y la diversidad cultural. Hemos luchado denodadamente contra el pensamiento único que lacera las conciencias; por eso defendemos el debate profundo de nuestra cultura, afirmó el intelectual cubano. Barnet reiteró que el objetivo de la organización no es gremial ni sindical, sino cultural y social. La UNEAC se creó para que fuera un laboratorio de ideas, reflexiones y propuestas para un arte y literatura de vanguardia.

Presidieron la cita, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Víctor Gaute López, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba; Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad; Abel Prieto, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, y Nereyda López, secretaria del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura.



Bajo el lema Sin cultura no hay libertad posible, los casi 250 delegados participarán en seis comisiones de trabajo sobre temas referentes a la creación artística y su relación con las instituciones; la proyección social de la cultura; medios y redes sociales; turismo y mercado; enseñanza artística y relación con los jóvenes creadores. La última comisión debatirá los estatutos que regirán el trabajo de la UNEAC en lo adelante.



Según la convocatoria al Congreso, se pretende que estos análisis sean un reflejo, por su poder de convocatoria, del interés de los miembros por hallar soluciones a viejos y nuevos problemas, y proyectar la organización hacia objetivos renovados.