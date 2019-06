Díaz-Canel ofrece más información sobre incremento salarial y nuevas medidas económicas (+Audio)

Durante la reunión de resumen de la visita gubernamental a la provincia de Pinar del Río, el mandatario cubano resaltó la importancia de controlar que no haya un incremento de precios de los productos y servicios en el sector estatal, ni de precios en el no estatal; y “vamos a discutir con ellos para que entiendan”.



El mandatario cubano recordó el escenario económico actual, matizado por el recrudecimiento del bloqueo, la persecución financiera, la implementación de la ley Helms Burton la contracción de los créditos por las presiones de la administración estadounidense y el cierre de una parte importante de mercados, incluso de los que son más cerca a nuestras fronteras.



Lo anterior, dijo, unido a factores internos como la mentalidad importadora que nos acomoda y frena, la burocracia, ilegalidades y la corrupción, nos hacen comprender porque la principal batalla hoy es la económica.



En este contexto, manifestó, merecen atención los sistemas de pago que incentiven el desempeño de los trabajadores y resuelvan problemas en el sector empresarial e informó que en el menor tiempo posible hay q analizar cómo resolver la contradicción de que una empresa estatal no disponga de capacidad para pagar hoy un salario más elevado, tal vez a su equipo económico y entonces pueda hacer gastos muy superiores pagándole al sector no estatal.



El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros destacó que entre las medidas de fortalecimiento de la empresa estatal socialista sobresalen los mecanismos económico financieros que estimulan las exportaciones, el vínculo con la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la autorización de facultades para la importación directa, el incremento del pago de utilidades a los trabajadores hasta 5 salarios medios y el encadenamiento productivo con las formas de gestión no estatal.



Puntualizó que de todas las medidas, una de las que más impacto tiene, aunque todas son importantes, es la de provocar un incremento al salario al sector presupuestado y un estudio de cómo avanzaríamos posteriormente en un incremento en el sector empresarial.



Hoy, destacó, no hablamos de una reforma salarial, esa vendrá después, y vamos a ir como parte de un proceso que se ha diseñado y es más amplio e incluye reforma en la política de precios, unificación monetaria y cambiaria, eliminación de subsidios, pero creemos que no podemos esperar en el tema del salario y hemos dado un primer paso.



Con las nuevas medidas se establece un salario mínimo de 400 pesos y un salario máximo de 3 mil, para el sector presupuestado, lo que permite ordenar la pirámide salarial en el país, sentenció el mandatario cubano.



Explicó que de ese modo existirá un salario medio que ascenderá de unos 600 a mil 067 pesos, en tanto las pensiones inferiores a los 500 también recibirán un incremento.



Díaz- Canel, enumeró algunos de los beneficiados con el incremento salarial, entre los cuales se ubican los médicos, enfermeros, maestros, profesionales de la prensa, trabajadores de servicios comunales e inspectores.



Detalló que por ejemplo, un profesor Titular de una universidad, percibirá más de mil 700 pesos; uno Auxiliar, más de mil 600; un Asistente, mil 500; y un Instructor, más de mil 400.



Si uno de ellos ocupa un cargo de dirección, la escala entonces asciende, enfatizó.



Además, en el sector de la prensa, cuyo salario básico es hoy de 385 pesos- por debajo del salario medio- ascenderá a más de mil 300 en caso de ser Redactor de nivel Superior Categoría I; a más de mil 200 si es de II; y una cifra superior a los mil 100, si corresponde a la Categoría III.



Al concluir su intervención el presidente de los Consejos de Estados y de Ministros recordó que tenemos que seguir construyendo nuestros paradigmas de construcción socialista en estos tiempos y afianzar los conceptos de socialismo en el corazón de todas las cubanas y cubanos.

Con información del Portal de la Radio Cubana, ACN y Radio Rebelde.

Escuche en audio la intervención del presidente cubano Miguel Díaz –Canel Bermúdez, referida al incremento del salario en el sector presupuestado.