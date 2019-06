Díaz-Canel: “Estamos trabajando y no nos vamos a parar”

En esta ocasión, el recorrido se inició por Sandino, el mayor municipio de la provincia y el más occidental del país.



En Palmarito, perteneciente al Consejo Popular Las Martinas, el presidente cubano conoció el funcionamiento del polo productivo Sandino, uno de los siete existentes en la provincia.

Este polo, ubicado en la zona sur del municipio, desde Manuel Lazo a Cortés, está compuesto por 14 estructuras productivas. Sus producciones fundamentales se concentran en el tabaco, hortalizas, granos y viandas.



Al intercambiar con directivos y trabajadores, el presidente Díaz-Canel insistió en fomentar la producción nacional y sustituir las importaciones. El presidente cubano también recibió una explicación acerca del esquema de aprovechamiento del Complejo Hidráulico Cuyaguateje.



Al concluir el intercambio, como es habitual en sus recorridos por toda Cuba, Díaz-Canel dialogó con habitantes de la zona que aguardaban para saludarlo. En su agenda siempre tiene espacio y tiempo para conversar con el pueblo y explicar el trabajo que se ejecuta en los territorios para fomentar el desarrollo local.

Seguidamente, también en el municipio de Sandino, el presidente cubano visitó la Escuela Pedagógica Rafael Ferro Macías, donde se forman jóvenes para ejercer una profesión imprescindible, hermosa y de gran sensibilidad.



Díaz-Canel recorrió las aulas, albergues y el comedor del centro, se interesó por los planes de estudio, indagó acerca de las condiciones de vida de los alumnos, y dialogó con estudiantes y profesores.

Insistió en la necesidad de impartir la enseñanza de la historia con métodos atractivos que incentiven el conocimiento de esta materia. “La historia hay que vivirla, la historia no puede ser de repetir, es de pensamiento para poder discutir sobre la historia”, subrayó el mandatario.



El otro punto de la agenda fue en el municipio de Guane. Allí el presidente cubano intercambió con directivos de la Empresa Agroforestal “Macurijes” y recorrió la Unidad Empresarial de Base de Impregnación de Postes Eléctricos y Telefónicos, única de su tipo en Cuba. La Empresa “Macurijes” tiene como objetivo clave satisfacer de manera estable y creciente la demanda de bienes y servicios que brindan los bosques, mediante su aprovechamiento y uso racional y sostenible.



Un renglón de la entidad es la madera serrada, porque esta es la empresa responsable de garantizar la reserva estatal del país. A la salida, Díaz-Canel conversó animadamente con los trabajadores, a quienes convocó a seguir trabajando para impulsar el desarrollo del territorio.



“No nos vamos a parar, con este concepto estamos trabajando”, aseguró el presidente.



A continuación, Díaz- Canel recorrió el taller automotor Multimarca, también ubicado en Guane, donde insistió en la calidad de los servicios. En la entidad para la reparación de medios automotores se atiende al sector estatal y no estatal, en servicios como chapistería, aire, fregado y pintura. El presidente cubano visitó además la Empresa Mixta Los Portales, que se consolida en el país como líder en la producción y comercialización de aguas y refrescos. Su misión como empresa es producir y comercializar agua mineral natural, carbonatada y refrescos que satisfagan las necesidades crecientes del mercado.



La agenda del presidente Díaz-Canel en Pinar del Río, junto a vicepresidentes y ministros, ratifica un método de trabajo desarrollado por el gobierno nacional de intercambio permanente con el pueblo y las autoridades locales.



Con una población de casi 600 mil habitantes, esta provincia tiene once municipios y no solo es la tierra del mejor tabaco del mundo, sino de gente noble y trabajadora que mucho aporta al desarrollo de Cuba.