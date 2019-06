Cuba respaldará a empresarios extranjeros ante nuevas sanciones estadounidenses

Lo anterior lo destacó Antonio Luis Carricarte, viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), en un encuentro de trabajo organizado por la Cámara de Comercio en el Hotel Nacional de esta La Habana.



Durante la cita, el viceministro primero elogió la alta representación y agradeció que hayan acudido a la convocatoria.



Destacó que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos ha tenido en estos casi 60 años lamentables efectos para el pueblo cubano, con daños que ya acumulan un costo superior a los 134 mil millones de dólares.



Comentó que recientemente el gobierno norteamericano habilitó el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual permite que se tome acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales contra entidades cubanas y extranjeras fuera de la jurisdicción de ese país.



En ese contexto, reiteró la oposición al bloqueo y a sus nuevas medidas para recrudecer la inmoral política que busca el aislamiento y asfixiar a Cuba, y expresó el respaldo de las autoridades a los empresarios en las actuales circunstancias.



Como se establece en la Ley 80, de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, la Helms-Burton es ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno, por lo que pueden contar con nuestro acompañamiento para enfrentar cualquier intento de afectar sus negocios en la mayor de las Antillas, significó.



De igual forma, reconoció que la economía cubana atraviesa una compleja situación, y anunció que en ese contexto se planea tomar medidas que favorezcan las relaciones con el exterior y aumentar las posibilidades para la inversión extranjera.



El director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, añadió que la franca hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia la Isla también se expresa en la prohibición de que cruceros puedan transportar a visitantes desde el país anglosajón hacia la nación caribeña, lo cual significa un fuerte golpe a esa industria y a las aspiraciones de Cuba en cuanto a la recepción de visitantes.



Dijo además que se conocen las intenciones de tomar nuevas medidas contra Cuba con el expreso objetivo de asfixiar la economía, generar escasez, desabastecimiento, dañar los procesos productivos y servicios sociales, y con ello, perjudicar el nivel de vida de la población, y así arrancarle concesiones políticas al gobierno y nación caribeños.



Explicó que desde hace un tiempo, los ciudadanos estadounidenses, como tendencia, aspiraban a que hubiera un diálogo respetuoso y civilizado entre los dos países, por lo que grupos políticos de actitudes extremas han aprovechado al actual gobierno de Washington para echar abajo los avances y poner obstáculos que dificulten el acercamiento en el futuro.



Mencionó que la infundada Ley se basa en dos grandes falsedades: que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos; y que las nacionalizaciones realizadas luego del triunfo de la Revolución fueron indebidas e ilegales.



El funcionario refirió también que la Helms-Burton busca internacionalizar el bloqueo, atemorizar a los inversionistas e imponer los suficientes obstáculos para que sea imposible un mejoramiento en las relaciones entre ambas naciones.



No obstante, aseguró que el país lleva 60 años sufriendo la hostilidad estadounidense, por lo que tiene la capacidad de prepararse para ajustar su economía y tomar las medidas necesarias que hagan posible enfrentar el impacto del accionar norteamericano.



Agregó que existe un cuerpo legislativo que rechaza la existencia de la Helms-Burton y dispone cómo se va a proteger a la economía y a los socios extranjeros; y que Cuba no piensa interrumpir el grado de interacción que en los últimos años se han venido realizando con la sociedad estadounidense en su conjunto.



Orlando Hernández, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, señaló que desde 1992 la condena al bloqueo ha recibido más de cuatro mil 500 votos del mundo, y que la Helms-Burton no tiene aplicabilidad alguna en la mayor de las Antillas, lo cual queda negado desde la Constitución aprobada en el abril último.



Los empresarios extranjeros con negocios en Cuba aprovecharon la cita para confirmar su deseo de acompañar el desarrollo económico del país caribeño, a la vez que criticaron las presiones estadounidenses contra la Isla.