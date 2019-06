«Fidel nos enseñó que: “¡El honor no se negocia, la patria no se negocia, la dignidad no se negocia, la independencia, la soberanía, la historia, la gloria no se negocian!”. Ante las amenazas y presiones imperiales: ¡No se negocia!», escribió el mandatario.



Recientemente, el Gobierno cubano condenó las medidas notificadas por Estados Unidos el 4 de junio de 2019. Las acciones que refuerzan el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Mayor de las Antillas por más de 60 años, aumentan aún más las restricciones que sufren los ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, incorporan prohibiciones absolutas para embarcaciones procedentes de Estados Unidos y proscriben que buques cruceros visiten el país.



El Gobierno actual de Estados Unidos busca, como lo han intentado sucesivas administraciones imperiales desde 1959, arrancarle concesiones políticas a Cuba y lograr, mediante la asfixia económica, el descontento del pueblo. No han aprendido que, como afirma un viejo dicho popular, los cubanos ni se rinden ni se venden.