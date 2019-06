Protesta Cuba por cierre de servicios de inmigración de Canadá

En entrevista con Radio Canadá, la diplomática manifestó que su Gobierno no entendía la razón del cierre o la reducción sustancial en el personal de la embajada canadiense.



Expresó que la razón de la medida fueron los misteriosos males sufridos por varios diplomáticos canadienses estacionados en Cuba desde 2017 y que inicialmente atribuyeron a 'ataques acústicos'.



'Lo que no podemos entender es tomar una decisión de esta magnitud con las consecuencias en las relaciones, sin evidencia de ¿Cuál es la causa de las enfermedades que los diplomáticos canadienses han informado? No hay evidencia de que Cuba no sea un país seguro', subrayó Vidal en sus declaraciones.



Al valorar las consecuencias de estos cierres en la embajada, la diplomática apuntó que los cubanos tienen que viajar dos veces, a un alto costo, a una embajada canadiense en otro país, México, por ejemplo, para obtener una visa canadiense. Esta medida afecta a cientos de personas, incluidos los canadienses con sus hijos, que tienen un miembro de la familia cubana.



Agregó que Canadá reprodujo el modelo estadounidense que, desde Donald Trump, obliga a los cubanos que desean una visa estadounidense a visitar una embajada estadounidense de un tercer país, por ejemplo, Colombia.



La reducción en el personal de la embajada canadiense tiene otros efectos graves, según la embajadora.



Por ejemplo, dijo, 'no tenemos a nadie responsable del comercio en Cuba, y el comercio es muy importante para nuestras relaciones. Ya no tenemos un responsable de ayuda al desarrollo. [...] y más recientemente, la decisión de cerrar la oficina de visas. Como resultado, tenemos una débil embajada de Canadá '.



Todo esto tendrá efectos en las relaciones entre los dos países, que hasta ese momento, según Josefina Vidal, fueron excelentes: comercio bilateral, ayuda al desarrollo, inversiones, creciendo en 2018.



En otra parte de sus declaraciones, la representante de Cuba abordó las relaciones con Estados Unidos. Ahora, todo eso se está desmoronando (lo alcanzado con gobiernos anteriores a Donald Trump), expresó.



Hemos visto con frustración, afirmó, que hemos pasado a una política de deterioro progresivo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y ahora estamos nuevamente en una situación de confrontación.



Y eso es una pena, porque no va a ninguna parte y vamos a perder el tiempo para mantener las cosas resueltas por el bienestar de los cubanos y los estadounidenses, puntualizó Vidal.