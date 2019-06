Díaz-Canel: Cuba resistirá sanciones de Estados Unidos

En reacción por las sanciones contra el país, anunciadas este martes por Washington, el mandatario aseguró en Twitter que Cuba no se dejará amedentrar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones.

#Cuba no se dejará amedentrar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/jsTOzcxnFx