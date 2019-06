Rechaza canciller cubano nuevas restricciones de viajes de norteamericanos a Cuba

Rechazo enérgicamente el anuncio de #EEUU de nuevas sanciones contra #Cuba que restringen los viajes de estadounidenses y endurecen el bloqueo. Pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas. Fracasarán otra vez, dijo el diplomático cubano a través de Twitter.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy nuevas medidas que eliminan la posibilidad de realizar viajes educativos pueblo a pueblo así como también las exportaciones de barcos y aviones privados y corporativos desde territorio estadunidense y se establece una política general de denegación de solicitudes de licencia que involucre a esas embarcaciones y aeronaves.



Las nuevas medidas, que entran en vigor este miércoles 5 de junio, prohíben que los aviones privados y corporativos, los cruceros, los veleros, los barcos de pesca y otros aviones y embarcaciones similares en general puedan viajar a Cuba.



No obstante, el texto aclara que las únicas aeronaves civiles que siguen autorizadas para dirigirse a la mayor de las Antillas son las comerciales que operan bajo Certificados de Operador de Transporte Aéreo u otras especificaciones de la Administración Federal de Aviación.



Al hacer el anuncio, el Departamento del Tesoro señaló que estas acciones marcan un compromiso continuo con la implementación del memorándum presidencial de seguridad nacional de la administración de Donald Trump del pasado 16 de junio de 2017, para revertir los acuerdos alcanzados en pos de la normalización de relaciones entre los dos países.



El sector académico fue uno de los que históricamente impulsó las relaciones bilaterales y luego del 17 de diciembre de 2014, cuando se anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, creció de manera significativa.



Sin embargo, en el último año 24 colegios y universidades estadounidenses que venían a Cuba con el objetivo de realizar actividades académicas e intercambiar experiencias con investigadores profesionales y estudiosos cubanos relacionados con el Centro de Estudios Martianos, se han visto forzados a cancelar sus proyectos.



En 2018 más de 639 mil ciudadanos estadounidenses viajaron a Cuba, según informó el Canciller cubano a la prensa nacional en enero del actual año, lo que representó un crecimiento con respecto a 2017 aunque mostró una tasa de crecimiento menor en relación con el último lustro.



Los ciudadanos norteamericanos no pueden hacer turismo oficialmente en Cuba por lo que se acogían a alguna de las categorías de viaje permitidas por su gobierno o aprovechaban las escalas de cruceros en varios puertos de la Isla.



En 2018 el gobierno de Trump emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos tomando como base supuestos ataques a sus diplomáticos en La Habana, lo cual no ha podido probar y el gobierno cubano niega rotundamente.



La administración republicana, que ha entregado las riendas de su política hacia Cuba a un grupo de la extrema derecha, anunció y posteriormente amplió una lista de empresas con las cuales se prohibía realizar intercambios económicos y comerciales.