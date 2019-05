Programas por la vida en la agenda del Gobierno

Al analizar la estrategia diseñada en el Ministerio de Educación Superior (MES) para implementar la Tarea Vida, se reconoció el significativo papel que ha desempeñado para hacer frente al cambio climático, mucho antes de que en el año 2017 fuera institucionalizado el Plan de Estado.



Corresponde al MES, como organismo formador, una elevada responsabilidad en el propósito de incrementar la percepción del riesgo, el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al cambio climático, explicó Ondina León Díaz, directora general de Investigaciones y Postgrado de ese Ministerio.



En tal sentido, la doctora Tania Merino Gómez, especialista del MES, destacó la puesta en práctica de diversos proyectos, cursos, ciclos de conferencias, actividades metodológicas y de superación profesional, así como otras acciones que dotan a profesores y estudiantes universitarios de las herramientas necesarias para enfrentar la problemática del cambio climático.



Además, dio a conocer estudios e investigaciones que se desarrollan en diferentes universidades y centros de investigación de la Educación Superior para contribuir a la conservación y recuperación de playas, recursos forestales, arrecifes coralinos y crestas de la plataforma insular.



Entre otros señaló el mejoramiento fitosanitario en cultivos de interés económico; la propagación in vitro de variedades resistentes a la sequía y salinidad; metodologías y sistemas de alerta para el manejo integrado de la zona costera; aportes de tecnologías que incrementan la eficiencia energética; y la participación de la comunidad universitaria en la siembra de mangle y el fomento de cercas vivas.



De satisfactorios fueron calificados los resultados obtenidos hasta el momento, al tiempo que se reconoció la existencia de barreras que pueden estar frenando el avance y que guardan relación con insuficientes mecanismos de control, fallas en los vínculos de las universidades con el sector productivo y de servicios; así como la aprobación de programas y cursos de capacitación no siempre atemperados a las necesidades de cada territorio.



La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, al presentar el dictamen sobre el desempeño del MES, subrayó que aún puede ser mayor su contribución en las provincias, municipios y localidades específicas para trabajar de manera más integral en los impactos actuales y futuros del cambio climático y las alternativas de solución aplicables, tanto económicas como sociales.



El Presidente Díaz-Canel insistió en la importancia de que los graduados en la Educación Superior salgan de las aulas con conocimientos sobre la Tarea Vida que los doten de un pensamiento más coherente con relación al tema.



En la reunión también fue analizada la experiencia de la provincia de Las Tunas, una de las más afectadas por el impacto del cambio climático y con menor cobertura boscosa en el país, refirió Silverio Mantecón, delegado provincial del Citma.



Entre otras vulnerabilidades, en el territorio oriental se evidencian en la actualidad un incremento de las inundaciones costeras ante la influencia de eventos hidrometeorológicos; el ascenso de la temperatura media anual; el aumento de la intrusión salina en los acuíferos abiertos al mar, con la consecuente degradación de los suelos; así como la intensificación de la sequía, siendo la provincia con más bajo promedio de precipitaciones anuales en el país.



Ante tal realidad, las autoridades del Gobierno en la provincia implementan un plan que incluye 51 tareas y que ya arrojan sus primeros resultados, fundamentalmente en los municipios de Puerto Padre, Jesús Menéndez, Manatí y Amancio Rodríguez, en los cuales se evidencias las mayores vulnerabilidades.



Como parte de dichas acciones, se han actualizado los planes de ordenamiento en los asentamientos costeros; se reforestaron 19 hectáreas de mangle; y se cumplió con la limpieza y reforestación para proteger la zona de la playa arenosa de Covarrrubias, en el municipio de Puerto Padre.



Asimismo, han sido introducidas 25 nuevas variedades de viandas, hortalizas y granos más resistentes a los impactos de la sequía; se beneficiaron ocho kilómetros de canales de riego en los municipios de Jesús Menéndez y de Manatí; al tiempo que se ejecutaron acciones para el abasto de agua en zonas con intrusión salina.



La Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, valoró que dadas las vulnerabilidades que se manifiestan en el territorio como consecuencia del cambio climático, se requerirá una cuidadosa atención del Gobierno en la provincia y de los organismos y entidades nacionales.



Entre las recomendaciones señaló la necesidad de concluir el análisis caso a caso de los asentamientos amenazados, de manera que queden totalmente perfiladas las políticas que se aplicarán; y concebir una estrategia integral para determinar el potencial a crecer en los manglares.



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros señaló la trascendencia de priorizar la reforestación en el territorio dada la elevada desertificación que se manifiesta en sus suelos y de introducir tecnologías de avanzada para el riego.



PRESERVAR LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA SALUD



Durante la jornada de trabajo, el mandatario cubano también dio seguimiento al Programa para la Conservación de la Memoria Histórica en el país, en el cual se analizó la atención que las autoridades sanitarias brindan al impacto de las condiciones ambientales en la salud de las personas que trabajan en archivos, bibliotecas y otras instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio documental.



Según detalló Regla Angulo Pardo, viceministra de Salud Pública, en esas áreas generalmente existen elevados niveles de polvo y humedad, altas temperaturas, poca ventilación e inadecuada iluminación, factores que propician la alta morbilidad de enfermedades respiratorias, oculares y dermatológicas, correlacionadas con la exposición a diferentes especies de hongos.



De ahí la necesidad de que se propongan acciones encaminadas a garantizar, en la medida de las posibilidades, adecuadas condiciones de trabajo; equipos e insumos de mantenimiento, entre ellos deshumidificadores y aspiradoras; y medios de protección para el personal como batas, espejuelos, guantes, tapabocas y gorros.



El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, enfatizó en la pertinencia de continuar incrementando las acciones en materia de capacitación, promoción y prevención, así como fomentando investigaciones que amplíen las líneas de trabajo y permitan desarrollar nuevas.



En el encuentro se particularizó sobre el quehacer de la provincia de Sancti Spíritus para preservar el patrimonio documental que en diferentes instituciones del territorio se atesora y que forma parte no solo de la identidad del pueblo espirituano sino también de la nacionalidad cubana.



Según se dio a conocer, gran parte de quienes laboran en el Archivo Histórico Provincial “Mayor General Serafín Sánchez Valdivia”, el sistema de archivos del Gobierno y la Biblioteca Pública “Rubén Martínez Villena”, son graduados de nivel superior en diferentes especialidades, lo cual contribuye a un mejor desempeño en las diferentes áreas.



No obstante, carencias materiales y dificultades organizativas inciden en el desempeño coherente de la preservación de la memoria histórica en la provincia, donde se evidencia la necesidad de incrementar la atención integral a estas instituciones por parte de los gobiernos locales.