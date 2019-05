Informan resultados preliminares de accidente masivo en el malecón habanero

Autoridades del Ministerio del Interior y de la Comisión Nacional de Tránsito ofrecieron los resultados preliminares de la investigación del accidente de tránsito ocurrido en la medianoche del 19 de mayo en el malecón habanero, que hasta el momento deja un saldo de cinco personas fallecidas y cerca de una veintena de lesionados.



«El hecho se produjo cuando un auto del sector particular, conducido por un joven de 33 años de edad que transitaba por la senda del centro de la Avenida Malecón, procedente de Galeano en dirección a la calle Paseo, se desplazó sobre la acera e impactó contra las personas que ahí se encontraban y posteriormente contra el muro del malecón».



Así precisó el teniente coronel Jesús Aguilar Hernández, jefe de Sección de Tránsito de la División de Investigación Criminal de Operaciones, quien agregó que las investigaciones arrojaron que el pavimento por el que se desplazaba el vehículo se encontraba seco, en buen estado de conservación, con buena iluminación artificial y visibilidad.



Referente a la revisión técnica, destacó que el funcionamiento del sistema de freno en la rueda delantera era deficiente, se apreciaba grasa seca en las bandas y huellas de fricción no uniformes en las tamboras.



Aguilar Hernández precisó que se continúa la inspección detallada de la base inferior de la parrilla derecha del vehículo, correspondiente al sistema de suspensión, la cual se encuentra fracturada y deformada.



«En los exámenes de aliento etílico, orina y sangre del conductor se determinó una concentración de 81 milígramos de alcohol etílico en sangre al momento de ocurrido el hecho, lo que indica que había consumido bebidas alcohólicas y, aunque no se encontraba en estado de embriaguez, sí estaba afectada su capacidad para conducir».



En la muestra de orina se encontraron rastros de mentol, cafeína, nicotina e ibuprofeno, y no se comprobó presencia de drogas, señaló Aguilar Hernández.



En entrevista realizada a los pasajeros del vehículo, comentaron que el conductor manejaba a gran velocidad y con música alta. Mientras que cuatro de ellos refirieron haber visto un peatón bajar la acera, a partir de lo cual comenzó la maniobra violenta del vehículo, seguido del impacto a las personas que estaban sobre la acera y contra el muro del malecón, puntualizó el oficial.



Un equipo de trabajo continúa realizando acciones y diligencias investigativas y de instrucción penal para obtener otros elementos sobre la dinámica y las circunstancias en que ocurrió el hecho, y sus causas.



Reinaldo Becerra Acosta, secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, informó que desde 2007 el vehículo, perteneciente al padre del chofer, no pasaba por la planta de revisión para certificar su estado técnico.



Sobre este tema, apuntó, ya se están evaluando las acciones de la ley de revisión técnica para los vehículos particulares con el fin de evitar este tipo de situaciones.



Becerra Acosta destacó que el conductor, hasta 2014, tuvo cinco sanciones administrativas de suspensión de la licencia y consta en su expediente que ha sido multado en 40 ocasiones, de ellas, 11 de mayor peligrosidad.



Fallecidos a causa del accidente:



Ulises Canales (54 años), periodista de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, perdió la vida en el lugar de los hechos.



Franklin Baket (51 años).



Osmany González Claro (45 años).



Yurislandy Martínez (21 años).



Yanelys Masó León (34 años).



Principales causas de accidentes en Cuba:



No prestar la debida atención a la conducción del vehículo.



No respetar el derecho de vía.



Exceso de velocidad.



Desperfectos técnicos.



Conducción bajo los efectos de ingestión de bebidas alcohólicas.



En cifras:



En 2018, estas cinco causas aportaron.



65% de los accidentes.



33% de los fallecidos.



60,6 % de los lesionados