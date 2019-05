Díaz-Canel: No hay amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios

Desde su cuenta en Twitter, el mandatario subrayó que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, proclamación que tuvo lugar precisamente en La Habana, el 29 de enero de 2014, durante la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.



En otro tuit, Díaz-Canel afirmó que las fuerzas imperiales acuden a la mentira para justificar sus fracasos en Venezuela.



“Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden”.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes a Cuba con implementar un “embargo (bloqueo) total y completo, junto con las sanciones de más alto nivel”, si La Habana no retiraba supuestas “tropas” y “milicias” en Venezuela.



Cuba ha reiterado que no hay tropas de seguridad de la Isla en la nación bolivariana. “No se puede retirar de Venezuela tropas que son inexistentes”, enfatizó la Subdirectora general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada.



De acuerdo con lo anunciado, la administración del presidente estadounidense concreta hoy otra medida hostil contra Cuba con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, un acápite que recibe gran rechazo a nivel nacional y foráneo.