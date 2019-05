En La Habana Encuentro de Solidaridad Internacional por la paz mundial y contra la guerra

Organizado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), presiden el encuentro los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Ulises Guilarte de Nacimiento y Teresa María Amarelle Boué, secretarios Generales de la CTC y de la Federación de Mujeres Cubana, respectivamente; el vicejefe del departamento de Relaciones Internacionales del CCPCC, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga; Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y presidente del ICAP y otros dirigentes de la Federación Sindical Mundial.



Al encuentro asisten unos 1 400 delegados de 57 países, quienes durante varios días han estado participando en la Isla, en las actividades relacionadas a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.



Dejaremos claro que no tenemos miedo



En las palabras iniciales del encuentro, el secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento dijo que cada primero de mayo es una excelente oportunidad para ser recíprocos y ratificar que la luz de la Revolución cubana no se apagará jamás para los hermanos de Nuestra américa y del mundo.



Reiteró la bienvenida y el agradecimiento a los amigos de todos los continentes presentes en este encuentro en La Habana - que ya es tradicional cada año - pero «estar en Cuba en estos tiempos es una prueba de valentía, de compromiso político y solidaridad militante».



Informó que este miércoles desfilaron en toda la Isla más de seis millones de cubanos, demostrando el apoyo del pueblo a la Revolución, nuestra capacidad de lucha y la convicción de que siempre alcanzaremos la victoria.



Guilarte aseveró que estos intercambios son también una oportunidad para escuchar las vivencias de luchadores sociales de todas las regiones, socializar ideas y construir consensos que nos permitan contrarrestar la ofensiva del neoliberalismo, frente a la escalada de EE.UU. contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos.



Aseguró que Venezuela, Nicaragua y Cuba representan «un blanco directo del imperialismo» por la férrea voluntad de sus pueblos y gobiernos de no doblegarse ante el afán para desacreditar a los gobiernos progresistas que tantos beneficios y conquistas sociales han alcanzado.



«La patria de Martí y Fidel recibe nuevas amenazas», ratificó el dirigente de los trabajadores cubanos, quien precisó que este 2 de mayo se pone en vigor el título III de la Helms Burton, una violación del derecho internacional que trasgrede la soberanía de terceros Estados y de Cuba.



Recordó además, que los EE.UU. conocen el sabor de la derrota en suelo cubano, en abril de 1961, que la Revolución Cubana fertilizó la fibra y el espíritu de rebeldía y combate de nuestro pueblo, por eso es mejor que no se equivoquen. «Dejaremos claro que no tenemos miedo», reafirmó.



Igualmente, ratificó la solidaridad y apoyo a la Revolución Bolivariana y a su presidente constitucional, que se continuará exigiendo la liberación de Lula y respaldando a todos los trabajadores que luchan en el mundo contra la explotación del régimen capitalista.



«Solos los que luchan y resisten tienen derecho a triunfar», concluyó.



Vamos a andar, con todas las banderas



«Sin importar cuán oscuro sea el camino, la respuesta del pueblo cubano será la de resistir y siempre habrá una victoria», reiteró el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los pueblos (ICAP), al hacer uso de la palabra en el Encuentro de Solidaridad Internacional por la paz mundial y contra la guerra.



Aseguró que en esa lucha, y en esa resistencia, Cuba cuenta con el movimiento sindical y el de solidaridad con la Isla en todo el mundo.



El presidente del ICAP convocó al «Encuentro Hemisférico Antimperialista de solidaridad, por la democracia y contra el neoliberalismo», a celebrarse en La Habana del 1 al 3 de noviembre próximos, que tiene como antecedente la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, con la participación de las redes del movimiento social y popular y organizaciones regionales que toman como eje fundamental de consenso la defensa de la democracia, la soberanía y la integración de los pueblos, así como la lucha contra el libre comercio y el avance de las transnacionales en la región.



En la convocatoria se precisa que «sin descuidar ni alejarnos de las agendas específicas de múltiples procesos de lucha y articulación de los cuales nuestras organizaciones y movimientos forman parte, somos conscientes de que no será posible enfrentar a los enemigos de nuestros pueblos de manera aislada y dispersa».



«Las expresiones organizativas, que hoy promovemos en este proceso de confluencia y unidad no son las únicas llamas a aportar a este esfuerzo de articulación. Por ello, convocamos al encuentro en La Habana, en noviembre de este año, a redes y plataformas del continente, a movimientos populares y fuerzas políticas de izquierda, al movimiento de solidaridad, a movimientos de campesinos, de mujeres y feministas, a sindicalistas y trabajadores excluidos, ambientalistas, jóvenes y estudiantes, movimientos ecuménicos, indígenas, étnicos y territoriales, LGTBI y a todos los sectores comprometidos con procesos de lucha para frenar el avance de la derecha neoliberal, para construir y defender un proyecto emancipador común».



«Les invitamos a participar en este encuentro y a convertirlo en un tiempo para el testimonio de nuestras voluntades de lucha, solidaridad y victoria; a fortalecer una articulación lo mas plural posible con la mayor cantidad y diversidad de organizaciones, movimientos y expresiones sociales, que impulse el enraizamiento del proceso iniciado desde la Jornada Continental al interior de nuestros países».



«Queremos encontrarnos en La Habana para avanzar en una agenda y plan de acción estratégico común a nivel hemisférico en defensa de la democracia y la justicia social para nuestros pueblos, donde la solidaridad con todas las causas justas constituye un arma imprescindible».



En el documento se precisa también que «es una necesidad desarrollar estrategias comunicacionales para participar con eficacia en la batalla de ideas, ampliar y fortalecer la convergencia de medios de nuestras organizaciones y procesos de lucha, deponer las diferencias y comprometernos en la unidad en la acción desde el diálogo entre tradiciones, acumulados diversos y alternativas emergentes».



«Las organizaciones sociales, políticas y de masas cubanas y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos volvemos a ofrecer un territorio simbólico de la rebeldía, la resistencia y las alternativas; un espacio de confianza, solidaridad y compromiso para la construcción de caminos de lucha», concluye la convocatoria.