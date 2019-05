Gobierno cubano rechaza enérgicamente amenazas de Presidente de Estados Unidos

Rechazamos enérgicamente la amenaza de bloqueo total y completo de Trump contra #Cuba. No hay operaciones militares, ni tropas cubanas en Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional a detener peligrosa escalada agresiva y preservar la Paz. Basta ya de mentiras, dijo a través de Twitter Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.



En ese mismo escenario digital Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, expresó que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton es un mentiroso patológico que desinforma al presidente Trump.



No hay tropas #CUBA en #VENEZUELA ni cubanos participan en operaciones militares ni de seguridad. Sólo personal médico en misión humanitaria. Rechazo enérgicamente amenaza d bloqueo total d Trump, añadió el diplomático caribeño.



Este martes Trump, quien anunció que ha realizado un seguimiento cercano al intento de golpe de Estado en Venezuela -acción apoyada inmediatamente por su gobierno- dijo que si las tropas y las milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un completo y total embargo, junto con sanciones del más alto nivel, se impondrán a la isla de Cuba.



Esperamos que todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz”, añadió el jefe de la Casa Blanca, quien desde su llegada al poder en enero de 2017 incrementó la hostilidad contra la mayor de las Antillas y dio numerosos pasos para revertir un proceso de acercamiento entre su país y la nación caribeña.



Bolton realizó una comparecencia ante la prensa en la que dijo que los cubanos han tenido un rol muy significativo en apuntalar a Maduro hoy, posiblemente con la ayuda de los rusos. Esa es la especulación ciertamente en Caracas. Eso demuestra porque necesitamos que Venezuela esté gobernada por el pueblo de Venezuela, no por fuerzas externas.



Este martes Caracas amaneció sacudida por un fallido golpe de Estado liderado por figuras de la oposición venezolana, entre ellas el autoproclamado presidente Juan Guaidó, el cual obtuvo el reconocimiento de países como Argentina, Perú, Chile, Brasil y Panamá.



Varias figuras políticas y gubernamentales de Estados Unidos convocaron a la ciudadanía venezolana y a los miembros del Ejército a sumarse a la intentona militar que fracasó inmediatamente ante la cohesión y unidad de las fuerzas bolivarianas y la falta de apoyo popular.



La comunidad internacional llamó al orden y el respeto a la paz mientras que Naciones Unidas convocó al diálogo entre ambas partes ante las crecientes amenazas norteamericanas de recurrir, incluso a la fuerza.



Desde hace varios meses la administración de Trump, cuya política exterior ha dado un peligroso giro a la ultraderecha, trata de sembrar una matriz de opinión respecto a que en Venezuela permanecen fuerzas militares cubanas, una acusación sin pruebas que La Habana rechaza y señala que en la patria de Bolívar se encuentran únicamente más de 20 mil colaboradores, fundamentalmente de la Salud.