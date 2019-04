No perder el ritmo en la producción de envases y embalajes, señala Díaz-Canel

A no perder el ritmo con el que se ha ido avanzando en el desarrollo de envases y embalajes en el país, de manera ordenada e integrando a todos, fue la orientación impartida por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el más reciente chequeo realizado para examinar dicho programa.



Según explicó Yamilín González Milián, viceministra de Industrias, al cierre del primer trimestre del año se ha logrado concluir el catálogo de empresas productoras de envases y embalajes, lo cual es de gran utilidad como referencia para evaluar las necesidades de diferentes sectores.



Dicho documento puede ser consultado en la página web del Ministerio de Industrias (https://www.mindus.gob.cu/es) y ofrece información detallada sobre los diversos productos fabricados por la industria nacional en cuanto a tamaños, formas y materiales. Igualmente, se incluyen datos sobre los productores y consumidores nacionales por territorios.



Todo ello -precisó- permite trazar a nivel de país una estrategia de inversiones que aseguren sustituir importaciones, cubrir las exportaciones con el envasado adecuado, así como las demandas y exigencias de envases en los proyectos que se ejecutan en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.



La Viceministra explicó que, a partir de convenios de colaboración internacional se potencia el Centro Nacional de Envases y Embalajes, el cual está llamado a convertirse en un observatorio tecnológico de lo que sucede en el mundo en estos asuntos.



A la vez -aseguró- se establecen vínculos con el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE), la Oficina Nacional de Diseño (ONDI) y el Instituto Superior de Diseño (ISDI), desde los cuales ya se concretan importantes proyectos de desarrollo científico e investigaciones.



Comentó que se realizó un levantamiento de los renglones exportables en los sectores de Biocubafarma, las industrias Agroalimentaria y Ligera y la Empresa de Recuperación de Materias Primas, el cual permitió identificar cerca de 500 renglones para los que se requieren una cifra superior a los dos mil 700 tipos de envases y embalajes, de los cuales más del 50% es de producción nacional.



Grupos empresariales como GeoCuba -dijo- han comenzado ya un desarrollo tecnológico encaminado a dar respuesta a algunas de esas demandas identificadas.



Durante la reunión se insistió en la importancia de llevar a cabo un adecuado proceso inversionista, lo cual constituye una garantía de los beneficios que se obtengan a futuro.



Entre los retos que tiene por delante la actividad de envases y embalajes, se destacó el de analizar los requerimientos en el ámbito doméstico, en el sector de la gastronomía, así como para materiales de oficina; a ello se une la urgencia de revisar productos que hoy no se envasan o aquellos en los que el envase utilizado no es el adecuado.



Asimismo, se valoró la importancia de continuar incrementando los niveles de reutilización de los envases de vidrio e incorporar los de plástico.



Al respecto, el Presidente Díaz-Canel enfatizó que se deben aprovechar todas las potencialidades existentes para reciclar y hacer un adecuado uso de los materiales que por esa vía puede disponer la economía.



Sobre la confección del catálogo antes mencionado, dijo que tiene que ser de conocimiento en todos los ministerios, organismos y entidades, de manera que, antes de pensar en una importación, se vuelva cotidiano acudir a él para buscar soluciones; incluso en aquellas que no sea posible encontrar allí, también podrá el Ministerio de Industrias —como rector de la actividad de envases y embalajes en el país— orientar dónde pueden conseguirse.