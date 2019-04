Concluye en La Habana congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

La víspera, los delegados discutieron en el Palacio de Convenciones sobre la gestión económica y financiera (2014-2018) y del proyecto de estatutos.



Al intervenir en la penúltima jornada, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura, convidó a trabajar con el propósito de sindicalizar trabajadores del sector no estatal.



Es importante la afiliación de trabajadores del sector no estatal. Es vital incorporarlos, pues muchos de ellos estuvieron sindicalizados en centros de trabajos, expresó Machado Ventura.



Destacó la necesidad de atender ese segmento, cuya actividad es importante para el desarrollo de la economía cubana.



Es importante incorporar a los trabajadores no estatales para tenerlos dentro del movimiento sindical con la misma fuerza que está cualquier otro, recalcó el segundo secretario del Comité Central del PCC.



La unidad -puntualizó- es un instrumento imprescindible para lograr este objetivo y llamó a aunar fuerzas en beneficio del movimiento sindical por su impacto en la sociedad cubana.



Machado Ventura resaltó la importancia de propiciar el contacto directo con los trabajadores y llegar a ellos, escucharlos y atender sus inquietudes.



Inaugurado el fin de semana, en el XXI Congreso de la CTC participan también 52 delegados extranjeros de 30 organizaciones sindicales de 16 países de América Latina, Europa, Asia y África.