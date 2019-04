Analiza el congreso de la CTC temas cardinales para el movimiento obrero y la nación

«En medio de tan compleja situación podemos buscar impactos en la alimentación de la población, en la vivienda, en el transporte, la informatización y en la incorporación de los resultados investigativos, aseguró Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al intervenir este lunes en la jornada de trabajo en comisiones del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).



A pesar de la persecución financiera, del recrudecimiento del bloqueo y de las amenazas de aplicación de la Ley Helms-Burton, no es tiempo para lamentarnos; es tiempo de buscar soluciones, subrayó tras el debate generado en la comisión que abordó el aporte de los trabajadores a la eficiencia económica y el papel del sindicato en la materialización de los programas de desarrollo del país.



En una suerte de guía de prioridades, Díaz-Canel instó a potenciar los programas de autoabastecimiento municipal, los productos para la exportación y el turismo, la fabricación de líneas económicas y la sustitución de importaciones, así como el desarrollo de las industrias biotecnológica y farmacéutica, el sector electroenergético, desde el ahorro hasta el fomento de las fuentes renovables, la exportación de servicios, la industria manufacturera, las construcciones y la cadena puerto-transporte-economía interna.



Los trabajadores, dijo, tienen un papel protagónico en la defensa del país y en la batalla económica, y este Congreso tiene que contribuir a la comprensión del momento que estamos viviendo y a llevar a la más amplia discusión en la base los problemas del país.



El Presidente cubano resaltó la importancia del movimiento sindical en el aseguramiento político de los procesos y en la movilización de los trabajadores. «Otra vez le daremos una derrota al imperialismo porque vamos a superar todos los obstáculos, no les tenemos miedo a sus medidas y contamos con un pueblo dispuesto a avanzar», sentenció.



Consecuente con las ideas de trabajo expuestas en otras ocasiones, el mandatario reiteró la necesidad de abogar, desde la labor sindical, por una administración pública y empresarial eficientes, por simplificar procesos y combatir la burocracia; hay que exigir rendiciones de cuenta, a todos los niveles, y no descansar en la batalla ética contra la corrupción y las indisciplinas.



Nos pueden faltar recursos, pero no la moral ni la combatividad en el enfrentamiento de los problemas, concluyó.



Si logramos un ejercicio efectivo de movilización del sindicato hacia las tareas estratégicas del país, entonces podríamos hablar de un Congreso provechoso, puntualizó Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la CTC.



Del debate trascendieron algunas preo­cupaciones de los delegados en torno a irregularidades que complejizan la actividad de comercio, por lo cual Meisi Bolaños Weiss, titular de Finanzas y Precios, informó sobre el estudio que realiza el organismo respecto a la formación de precios y fichas de costo de productores y comercializadores mayoristas, con impacto en el comercio minorista.



A dar respuesta paulatinamente a los planteamientos de los delegados, en lo que al Gobierno compete, se comprometió el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, «para que ningún análisis sea en vano ni caiga en saco roto».