Guilarte de Nacimiento: el trabajo eficiente y eficaz para una sociedad socialista próspera

Durante la lectura del Informe Central del XXI Congreso de la CTC, inaugurado en el Palacio de Convenciones de La Habana, aseguró que no habrá labor sindical si la organización no ejerce su rol dirigente y representante, si no funciona, moviliza y educa, con la unidad como principio clave.



En un contexto marcado por la escalada injerencista del gobierno de Estados Unidos y su política neoliberal, para revertir los avances sociales alcanzados en el proceso integracionista de la región, corresponde a los trabajadores librar la batalla económica a la cual están llamados los cubanos.



Señaló, en ese sentido, la importancia de potenciar las capacidades productivas y la eficiencia de la industria, el fortalecimiento del derecho de los trabajadores a participar en la gestión económica de sus entidades, identificar renglones exportables y lograr el encadenamiento productivo.



Realizó un balance de los principales resultados de la organización en el último quinquenio, toda vez que de cara a esta magna cita se efectuó un proceso orgánico en todo el país caracterizado por el debate abierto, democrático y la captación de 120 mil 153 opiniones para determinar las tendencias y asuntos a incluir en el documento Bases para el Fortalecimiento de la Misión del Movimiento Sindical Cubano.

"Sabemos que es una batalla difícil.Pero los cubanos, en especial la clase trabajadora, contamos con todo lo necesario para vencer: tenemos una causa justa por la que luchar, extraordinarias conquistas que defender y las convicciones, la organización y los medios para lograrlo". pic.twitter.com/lj9PYG932Q — ACN DIGITAL (@ACN_Cuba) 20 de abril de 2019

El salario fue el planteamiento más reiterado y generalizado, asociado con la insuficiente capacidad de compra ante los elevados precios en el mercado minorista; en tanto su impacto se manifiesta en una migración laboral de magnitudes importantes, apatía por el trabajo y desinterés en ocupar responsabilidades, apuntó.



Ante esta compleja situación, se han adoptado decisiones con carácter parcial, mediante la actualización de las normas para las formas y sistemas de pago en el sector empresarial condicionado al cumplimiento de indicadores límites y directivos, indicó.



Puntualizó que por ejemplo, en el calendario precedente, el salario mensual por trabajador del sistema empresarial ascendió a 871 pesos; 946 mil trabajadores y mil cinco empresas alcanzaron un salario medio inferior a la media del país y 198 mil recibieron salarios menores o iguales a 440 pesos.



En el sistema presupuestado fue de 634 pesos, similar al de 2017; y en los organismos y órganos del Poder Popular que no reciben incrementos desde 2005, es de 485 pesos.



Detalló que asuntos sensibles como el delito, corrupción, ilegalidades, indisciplinas sociales y laborales registrados en los colectivos, conllevaron a la adopción de nuevas acciones para enfrentarlos, elementos en los cuales aún no se ha alcanzado la integralidad requerida, sobre todo “en el aspecto preventivo- educativo, al igual que en la combatividad y el repudio a tales hechos”.



Al cierre de 2018 se encontraban ocupados en la economía cuatro millones 482 mil 700 trabajadores, tres millones 67 mil en el sector estatal y en el no estatal, un millón 415 mil 700; con una tasa de desocupación del 1,7%, cuyo bajo nivel es reflejo de la voluntad política de la Revolución de reconocer el derecho al trabajo y a obtener un empleo digno, precisó el secretario general.



La expresión más directa del cambio en la composición del empleo se aprecia en la sostenida diversificación y crecimiento de las formas de gestión no estatal, que ya alcanza el 32% del total de ocupados, acotó.



Ello ha impuesto la necesidad de incorporar una práctica sindical nueva, con un estilo y métodos más creativos en pos de elevar el reconocimiento a la capacidad organizativa, de representación y convocatoria de la organización, objetivo en el cual persisten no pocas insuficiencias.



Resaltó entre los retos fundamentales, la consolidación definitiva de la atención a los jóvenes trabajadores, desde la óptica educativa y prácticas más innovadoras en aspectos como la asignación de tutores y la promoción de espacios para su participación protagónica cual líderes de proyectos y garantías en aras de su superación profesional.



Tener la capacidad de identificar con precisión nuestras insuficiencias, nos permite diseñar y construir el consenso para enfrentar su solución. El escenario actual impone de manera insoslayable y urgente, que la creatividad, la preparación sólida y el análisis profundo sean esencia y contenido de nuestra labor cotidiana, remarcó Guilarte de Nacimiento.



Hasta el 24 de abril, sesionará en La Habana el XXI Congreso de la CTC, al cual asisten unos mil 194 delegados de toda Cuba, y 60 en representación de más de 30 organizaciones sindicales del mundo.