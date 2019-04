Díaz-Canel: Cuba confía en sus fuerzas y en nuestra dignidad

El título III no es peor que el I ni el II, que están en la cartera de acciones contra todo el pueblo de #Cuba. Nadie va a arrebatarnos, ni por la seducción ni por la fuerza, “la Patria que los padres nos ganaron de pie”. Los cubanos no nos rendimos, dijo en Twitter el mandatario cubano.



Añadió que no cambiará la actitud frente a los que sostienen la espada contra nosotros. Los cubanos no nos rendimos, ni aceptamos leyes sobre nuestros destinos que estén fuera de la Constitución. En #Cuba mandamos los cubanos. #Cuba confía en sus fuerzas y en nuestra dignidad.



Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado, anunció este miércoles que, por primera vez desde hace dos décadas, su gobierno eliminó la suspensión del título III de la ley Helms-Burton, abriendo así la posibilidad de que se puedan presentar demandas ante tribunales norteamericanos contra empresas extranjeras presentes en Cuba.



Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó a través de Twitter su rechazo enérgico al anuncio del Secretario de Estado Mike Pompeo de activar el Título III de la Ley Helms-Burton, y calificó esta acción como un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de #Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de #EEUU contra #Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos.



Durante más de dos décadas sucesivas administraciones norteamericanas habían suspendido la aplicación de este título, entre otras razones por la presión de las naciones como Canadá y las que integran la Unión Europea, este último bloque ha anunciado que utilizarán todos los medios a su disposición, incluso en cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses, incluyendo una demanda ante la Organización mundial del Comercio.



El gobierno norteamericano anunció también hoy en Miami nuevas medidas contra Cuba, dirigidas a restringir los viajes de estadounidenses a la Isla y limitar el envío de remesas familiares, como parte del cambio en la política de la administración Trump hacia La Habana.



Estas nuevas acciones se inscriben en el incremento sostenible de la agresividad de Estados Unidos hacia Cuba, llevando las relaciones a un nivel de deterioro como nunca antes. Entre las acciones más cercanas se encuentra la ruptura de un acuerdo de las Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol y las sanciones contra barcos que transportan crudo venezolano con destino a Cuba.