Una Constitución que cincela la continuidad (+Audios)

«…la Constitución de Guáimaro, el 10 de abril de 1869, consagró definitivamente el derecho a la libertad de todos los cubanos (…)».

Fidel Castro Ruz

Las coincidencias pueden convertirse en símbolos. Pueden, sí, y dejar atrás todo su halo casual. Pueden, pero solo cuando definen la historia y el legado de un país. Cuando cincelan la continuidad.



Este 10 de abril de 2019 dejó de ser coincidencia para volverse raíz. Acaso porque lo simbólico comenzó a escribirse desde otro abril que, hace 150 años, alumbró en Guáimaro la primera Constitución revolucionaria.



Y fue aquel mismo espíritu irredento, de manigua mambisa y cantos de unidad, el que vibró ayer miércoles con la proclamación de la nueva Carta Magna, ceremonia que puso a Cuba, una vez más, de frente a su largo bregar emancipador.



Fue una proclamación solemne. Y fue histórica, podríamos decir, sin abusar del término tantas veces

repetido, porque fue mucha la historia que vino a darse cita aquí.



Por segunda ocasión, como el 24 de febrero de 1976, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido, tuvo el honor de proclamar la nueva Constitución, de la cual dijo: «garantiza la continuidad de la Revolución y la irrevocabilidad del Socialismo», y sintetiza los ideales de todos los que han luchado por una Cuba soberana e independiente.



La Segunda Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), escenario de este acontecimiento, contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, y Esteban Lazo Hernández, Presidente de la ANPP, así como de otros dirigentes del Partido y el Gobierno.



CON EL ESPÍRITU DE GUÁIMARO



Luego de entonar las notas del Himno Nacional, interpretado por el Coro Nacional y la banda del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), tuvo lugar el saludo de la nación a través de las 21 salvas lanzadas simultáneamente desde la fortaleza de San Carlos de La Cabaña y el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, Monumento Nacional.



En un momento de marcado simbolismo, tres jóvenes del Batallón de Ceremonias de las FAR, engalanados con el uniforme del Ejército Libertador, hicieron su entrada en el salón plenario portando la Constitución de Guáimaro, que depositaron en un pedestal.



Seguidamente, ante los 589 diputados presentes, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, evocó la promulgación de la Constitución de la República en Armas en Guáimaro, el 10 de abril de 1869.



Recordó quiénes fueron los firmantes, entre los cuales no había ninguna mujer, y mencionó la postura de avanzada de Ana Betancourt quien, adelantándose a su tiempo, dijo que había llegado el momento de emanciparlas.



El Presidente de la ANPP señaló que solo a partir del triunfo de 1959 se haría realidad el sueño de Ana Betancourt, con la participación activa y decidida de las mujeres en la Revolución, que hoy integran en un 53,22 % este órgano supremo del poder del pueblo.



A partir de aquel texto constitucional –precisó– y a lo largo de la lucha independentista se escribieron otras constituciones, Baraguá, en 1878, Jimaguayú, en 1895, y la Yaya en 1897, y todas fueron expresión de los anhelos de establecer un Estado soberano e independiente y de como definiera Martí, una nación «con todos y para el bien de todos».



Lazo hizo referencia a que la Constitución de 1976 nos guió hasta hoy y la consideró como un hito en la historia política y jurídica contemporánea de Cuba, al reflejar los logros de la Revolución en sus primeros años, cual brújula del proceso de institucionalización del país.



Resaltó que este texto defendió la unidad nacional, la autodeterminación del Estado y la existencia de un Partido único como fuerza dirigente, que une la voluntad de la nación en defensa de la libertad e independencia.



A esta IX legislatura –subrayó– le ha correspondido el honor de asumir y conducir el proceso de reforma constitucional, que tuvo su momento culminante el 24 de febrero, cuando se constató el compromiso mayoritario de un pueblo en revolución y se ratificó la nueva Constitución, que tomará vida con las leyes que de ella se deriven, para continuar construyendo esta Cuba que es y será siempre socialista.



Asimismo, Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, reiteró los resultados del Referendo, cuando los cubanos ratificaron con su voto, directo y secreto, la Ley de leyes que comenzó a regir este miércoles con su publicación en la Gaceta Oficial.



Durante su intervención reafirmó la calidad del proceso electoral y recordó cada una de las etapas de preparación y ejecución del referendo constitucional.



FERVOR PATRIÓTICO



Los momentos de emotividad y patriotismo todavía no culminaban. Otros jóvenes del Batallón de

Ceremonias de las FAR entraron al plenario portando la nueva Constitución, bajo los acordes de una marcha interpretada por la banda del Estado Mayor de esa institución armada.



Raúl, Díaz-Canel y Lazo los esperaban, de pie, y el General de Ejército, presidente de la Comisión redactora de la Ley de leyes, recibió el documento ya histórico, que colocó en otro pedestal, al lado de la Carta Magna de Guáimaro, testigo de la solemne sesión.



No pocos dejaron salir de sus labios las notas del Himno Invasor, cantado por el Coro Nacional, teniendo de fondo imágenes de una carga mambisa y fotos de Fidel en la Sierra Maestra, junto a Almeida, el Che y otros combatientes de nuestra última gesta libertaria.



El Presidente del Parlamento dio por concluida la jornada y afirmó que la Constitución, proclamada este 10 de abril, marca el presente y futuro de la nación, de hombres y mujeres libres en defensa de la Revolución Cubana, en todos los frentes.



Raúl estrechó las manos de los miembros del Consejo de Ministros, ubicados en la primera fila del plenario, y Díaz-Canel saludó a los integrantes del Parlamento y de los Consejos de Estado y de Ministros que ocuparon asientos en la presidencia. Una voz gritó ¡Viva la Revolución!, seguido de un ¡Viva! unánime y hubo prolongados aplausos. El mejor pretexto para liberar tantas emociones.



LA CONSTITUCIÓN PASO A PASO



- 2 de junio de 2018

Por acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular se crea una Comisión encargada de elaborar el Anteproyecto de Constitución. Dicha comisión, presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y con la presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, así como de otros 30 miembros y cuatro asesores, trabajó intensamente en la redacción del Anteproyecto.



Para este empeño, tomó en cuenta la labor previa de un grupo de especialistas sobre los elementos que debían incorporarse en la Carta Magna, a partir de las transformaciones emprendidas y de nuestras experiencias en la construcción del socialismo.



«Trabajemos en lograr una norma constitucional que refleje la perdurabilidad de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, a la vez, más inclusiva, donde se fortalezca la institucionalidad del Estado revolucionario y prevalezca la prédica martiana de que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre», dijo entonces Miguel Díaz-Canel.

LISTA DE LOS 33 DIPUTADOS QUE CONFORMARON LA COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR

Y PRESENTAR EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA



Presidente de la Comisión:

General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Vicepresidente:

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Miembros:

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.

Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba.

Abelardo Álvarez Gil, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado.

José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Miguel Ángel Barnet Lanza, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

Eduardo Moisés Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de Cuba y director de la Biblioteca Nacional José Martí.

Ariel Mantecón Ramos, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Antonio Hernández López, funcionario de la oficina del Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Yumil Rodríguez Fernández, vicejefe de la Secretaría del Consejo de Estado.

Elba Martínez Amador, jefa del Área Jurídica de la Secretaría del Consejo de Ministros.

Johana Odriozola Guitart, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación (en esa fecha).

Raúl Alejandro Palmero Fernández, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria.

Elier Ramírez Cañedo, historiador.

Marcia Cristobalina Chicoy Ramírez, juez del Tribunal Provincial de Camagüey.

Yoraida Núñez Bello, vicefiscal general de Santiago de Cuba.

Luis Rodobaldo Velázquez Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba.

Nancy Acosta Hernández, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Guantánamo (en esa fecha).

Yailin Orta Rivera, directora del periódico Granma.

Santiago Eduardo Lajes Choy, rector de la Universidad de Camagüey.

Alexis Lorente Jiménez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sancti Spíritus.

Yansi María Bravo O´Farril, contralora jefa provincial en Mayabeque (en esa fecha).

Ania María Aparicio Albelo, directora provincial de Justicia en Villa Clara.

Janet Hernández Pérez, asesora de la Ministra de Educación.

Regla María Ferrer Domínguez, vicepresidenta para el Órgano de la Administración Provincial en Pinar del Río.

Ana Teresa Igarza Martínez, directora general de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

- 22 de julio de 2018

Luego de varias sesiones de debate los diputados aprobaron el Proyecto de Constitución de la República, y este fue llevado a la más amplia consulta popular.



Podemos afirmar, dijo Díaz-Canel en la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la ANPP, que «estamos frente a un proyecto que contribuirá, luego de la consulta popular y el referendo, a fortalecer la unidad de los cubanos en torno a la Revolución».



«Se iniciará un trascendental ejercicio político y democrático, aseguró el General de Ejército Raúl Castro durante el acto por el 26 de Julio, cuyo éxito dependerá, en primer lugar, de la participación activa y comprometida de los cubanos (…), en el cual debe lograrse que cada ciudadano comprenda la necesidad y el alcance de los cambios que debemos introducir en la Constitución, de modo que se garanticen el carácter irrevocable del socialismo y la continuidad de la Revolución».

- 13 de agosto de 2018



Inicia en todo el país el proceso de consulta popular, que se extendió hasta el 15 de noviembre y movilizó incluso a los cubanos residentes en el exterior, quienes tuvieron la posibilidad de participar.





Toda esta información fue procesada por un Grupo de Trabajo integrado por 30 compañeros: nueve integrantes y dos asesoras de la Comisión Redactora y 19 de otras instituciones. El nuevo proyecto resultante incluyó cambios en cerca de un 60 % de los artículos.



- 22 de diciembre de 2018



La Asamblea Nacional del Poder Popular, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, luego de discutir y analizar el nuevo texto constitucional, enriquecido con las propuestas de la población, aprobó en votación nominal la nueva Carta Magna. Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, convocó a los ciudadanos con derecho al voto al Referendo, a realizarse el 24 de febrero de 2019.



- 28 de diciembre de 2018



Los miembros de la Comisión Electoral Nacional, presidida por Alina Balseiro Gutiérrez, tomaron posesión de sus cargos, mientras que las comisiones electorales provinciales, municipales, de circunscripción y especiales se designaron y constituyeron posteriormente.



- 17 de febrero de 2019



Se realiza la prueba dinámica con vistas al Referendo constitucional. De satisfactorio y efectivo calificaron las autoridades electorales el desarrollo de la prueba en todo el territorio nacional, ejercicio que fluyó con rapidez, transparencia y apego a la ley.





- 24 de febrero de 2019



El Referendo constitucional tuvo lugar en todo el país y fue reflejo del apoyo mayoritario del pueblo a su Revolución. Previamente se efectuó el voto en el exterior, el cual transcurrió según lo planificado: con transparencia y total apego a la ley.







- 10 de abril de 2019

Proclamación de la Constitución. Una vez proclamada y publicada este día en la Gaceta Oficial, la Carta Magna, ratificada por el voto libre y secreto del pueblo, comienza a regir los destinos del país.

