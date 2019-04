Analizar con objetividad la zafra azucarera en el país

Tensa continúa siendo la marcha de la presente contienda azucarera en el país. Así se valoró este martes en una reunión dirigida por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien consideró fundamental lo que deben hacer las provincias orientales y Camagüey para recuperar el atraso pues, con excepción de Holguín y Las Tunas, es allí donde se concentran las principales dificultades.



En el encuentro, que da continuidad al realizado a finales del pasado mes para analizar la situación de cada una de las provincias, Julio García Pérez, presidente del Grupo Empresarial Azcuba, aseguró que a pesar de la situación actual no se renuncia al cumplimiento del Plan global.



Después de las lluvias que tuvieron lugar en marzo —explicó— se ha logrado recuperar la eficiencia en varios centrales, lo cual está influenciado en gran medida por la calidad de la materia prima que se lleva a ellos, pues se trata de caña nueva y no «quedada», como mayormente se estaba cosechando en etapas anteriores de la zafra.



A ello se unen —dijo— las medidas aprobadas que guardan relación con los sistemas de pago y de estimulación a un grupo de fábricas que operaban con problemas financieros, y que han tenido un impacto positivo en el salario de los trabajadores.



No obstante esa realidad, persisten centrales que manifiestan un bajo rendimiento, asociado principalmente a la baja molida y a problemas tecnológicos y de transporte. «El análisis puntual en cada uno de ellos es diario», aseguró el presidente del Grupo Empresarial Azcuba.



Asimismo, subrayó la necesidad de elevar cuanto sea posible la producción de refino a partir de biomasa cañera en los ingenios en activo, esencialmente en las provincias de Artemisa, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, lo cual contribuye al ahorro de importantes portadores energéticos.



Durante el intercambio, donde también estaban presentes el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, se insistió en que resulta decisivo asegurar la presencia de los principales cuadros del sector en aquellos lugares que muestran una situación más compleja, de manera que estén en contacto directo con los colectivos de trabajo.



Acerca de la siembra de caña, García Pérez afirmó que están creadas las condiciones y se cuenta con todos los recursos para que al cierre del mes de abril se pueda disponer del 80% de la tierra surcada. «En el cumplimiento de estos planes están parte de los compromisos de producción de la próxima zafra».



Aseveró que en la mayoría de las provincias la situación es favorable y solo en Villa Clara, Camagüey y Holguín no se logra lo previsto al cierre del mes de marzo, cuya causa fundamental está relacionada con las lluvias que han afectado esos territorios.



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros enfatizó en la importancia de hacer sostenible la recuperación que se evidencia en algunos centrales, tanto en lo referido a la molida como al rendimiento; al tiempo que instó a ser realistas en los análisis que se realicen en cada territorio.



Respecto al plan de siembra llamó la atención en que se debe hacer un esfuerzo en la preparación y alistamiento de la tierra en todas las provincias, de manera que se pueda aprovechar al máximo la humedad que caracteriza el clima en el mes de mayo.

Encuentros como este se continuarán desarrollando sistemáticamente, en constante intercambio con los principales dirigentes de las provincias y la máxima dirección del país.