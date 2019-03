Asistió Díaz-Canel al Balance del ICRT (+Fotos)

Al intervenir en La Habana en la clausura del encuentro, que abordó los resultados de 2018 y las prioridades del sector para este año, el jefe de Estado caribeño advirtió sobre las acciones montadas desde el exterior para penetrar y romper la identidad cubana.



También insistió en la importancia de apostar por la calidad de los contenidos y por tener siempre presente el interés del público, a la vez que exhortó a ser más creativos para difundir las verdades, dar mayor participación a los públicos, producir y transmitir programas con calidad y el empleo eficiente de las nuevas tecnologías.

En el Balance anual de @ICRTdeCuba el Presidente #Cuba @DiazCanelB sostuvo que ningún medio de prensa puede quedarse detenido en el tiempo, deben ir a la multimedialidad y dialogar en las redes sociales con los jóvenes en sus códigos. pic.twitter.com/z64WMpPkCK — Alfonso Noya Martínez🇨🇺 (@alfonso_noya) 23 de marzo de 2019





Díaz-Canel reiteró además su convocatoria a ser sensibles ante los problemas de las personas, a tener inquietud revolucionaria y a trabajar con la cultura del detalle, este último aspecto realzado en las últimas semanas en los balances de ministerios y otras entidades de la administración central del Estado.



El jefe de Estado abogó en la reunión por potenciar la presencia en las redes sociales, espacio donde se libra una batalla ideológica en rechazo a la agresividad contra la Revolución Cubana.

Dice el Presidente @DiazCanelB en balance del @ICRTdeCuba:

✔Hay insatisfacciones, pero ha mejorado la programación de la Radio y Tv

✔Incrementar los programas de participación

✔Hay que atender la exigencia de los públicos

✔Hay que defender identidad y cultura de resistencia pic.twitter.com/ID0fM5LfQp — Angélica Paredes (@aparedesrebelde) 23 de marzo de 2019





Otra prioridad fijada por el dignatario fue la vinculación con las universidades, en aras de enfrentar y resolver los problemas desde la ciencia.

El presidente @DiazCanelB plantea que para el trabajo el ICRT debe desarrollar tres herramientas fundamentales: la comunicación social, la informatización de la sociedad con el comercio y gobierno electrónico, la digitalización, aplicaciones y vinculación con las universidades. pic.twitter.com/wBiWevg1o2 — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) 23 de marzo de 2019

La calidad de la programación, los sistemas multimedios, la participación ciudadana, la informatización y su seguridad, y la preservación de los materiales patrimoniales audiovisuales y sonoros, sobresalieron entre los temas debatidos.Periodistas, realizadores, directivos, todos concordaron en que ahora más que nunca es el momento de hacer una Radio y una Televisión que la gente, el pueblo, quieran escuchar y ver.De acuerdo con este reclamo, se planteó la idea que en muchas ocasiones los contenidos son organizados según lo que los medios creen que puede ser lo "óptimo" sin lograr mirar y dialogar con las audiencias.En tanto, el acercamiento a las investigaciones sociales y de comunicación realizadas en las universidades es otra cuestión de la que no pocos hicieron un llamado. Cómo generar contenidos más realistas y parecidos al pueblo si las investigaciones sociales, muchas realizadas desde centros docentes quedan "engavetadas" y sin una utilidad práctica, fueron las demandas más recurrentes.Otra de las premisas defendidas consistió en que las necesidades del pueblo y de la comunicación no son las mismas que antes, y es a partir de este punto que resulta primordial extirpar del trabajo de los emisores la unidireccionalidad y centrarse más en el compromiso de los medios con sus públicos.

En esta dirección la gestión de contenidos tiene que estar orientada hacia la participación ciudadana, tal y como expresó la académica y periodista de Radio Rebelde, Zenaida Costales. "Uno de los retos que tiene el ICRT es conquistar a la audiencia, aquella que decide irse para el paquete es porque no encuentra sus historias en contenidos representativos", aseveró.



"Los periodistas ya no somos los dueños de la noticia pero sí podemos ser los que contamos las historias de vida. Hay que poner esa Cuba no perfecta y contar las historias que tienen su encanto desde la resistencia. O hacemos ese cuento, o no tendremos ni Cuba ni país en la pantalla de la TV o en nuestra Radio", señaló Costales.



Por otra parte, la reportera Bárbara Betancourt se refirió al tema de la integralidad y del trabajo coordinado entre la Radio y la Televisión en el país.



Sobre la inmediatez en el ámbito de las noticias y cómo debe existir una interrelación entre todos los espacios, Betancourt reflejó que aun se arrastra con el problema de repetir un hecho noticioso en toda la parrilla y no ir a una ampliación de ese asunto, o si sucede algún evento de último momento el programa que se encuentra transmitiendo no pueda decir la noticia si no lo hace el informativo cuando llegue la hora de su emisión.



Para el 2019, el ICRT debe enfrentar todas las cuestiones que durante esta reunión de balance fueron debatidas así como cumplir con nuevos objetivos como consolidar el sistema Multimedios e implementar la Política de Gestión de Contenidos que garantice diversidad, coherencia editorial y participación ciudadana.