Turismo en Cuba camino a los cinco millones

El director comercial del Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur), José Daniel Alonso, auguró que este país recibirá el año próximo cinco millones 100 mil visitantes extranjeros, durante una conferencia de prensa en esta capital, una cifra record para la isla.

Junto al directivo, también informó el director de desarrollo del Mintur, Michel Bernal, y ambos mostraron optimismo por el desarrollo sostenido de la industria de los viajes en el país.

Explicaron que los cinco millones 100 mil visitantes planeados representarán siete por ciento de crecimiento.



Señalaron una recuperación luego de fenómenos meteorológicos que afectaron buena parte de la nación.



Asimismo, recalcaron como cifra preliminar, un cierre del año en curso con cuatro millones 750 mil visitantes extranjeros, para el 1,3 por ciento de alza.



Pese a esos datos, apreciaron el seis por ciento de decrecimiento de las entradas por vía aérea, sobre todo en La Habana, Varadero, Santa Clara y Jardines del Rey. Los arribos marítimos crecieron 48 por ciento.



Anotaron la entrada al cierre del año de 850 mil cruceristas, principalmente viajeros provenientes de Estados Unidos.



Canadá continua como el primer emisor de turistas a Cuba, pese a tener un decrecimiento del dos por ciento, y mantiene por octavo año consecutivo cifras superiores al millón de personas (un millón 100 mil canadienses en 2018).



Estados Unidos se conserva en el segundo puesto y hasta el 13 de diciembre reportaron de esta procedencia idénticas entradas que en 2017, con cerca del uno por ciento de crecimiento.



En cuanto al bloque de Francia, Alemania, España, Reino Unido e Italia, se anotaron disminuciones, de ahí las acciones del Mintur para reforzar el trabajo con estos mercados, según los funcionarios.



Reseñaron como record y por lo tanto mercados más dinámicos a Rusia con alza del 30 por ciento, México (23), Brasil (16), cubanos residentes en el exterior (13), China (10) y Colombia (10).



Señalaron como mercados potencialmente interesantes a China, Japón, India y Sudáfrica, y para desarrollar a Holanda, Europa del este, nórdicos y Turquía.



EL TURISMO MIRA MUCHO MÁS ARRIBA



Cuba cuenta con 70 mil 879 habitaciones en hoteles. En particular La Habana acumula 12 mil 488 cuartos de este tipo, en 84 establecimientos.



Precisamente La Habana tiene muchas miradas pues en 2019 cumple 500 años de fundada (16 de noviembre) y por lo tanto centra variados planes del Mintur.



Entre los ejemplos de inversiones en el sector turístico, señalaron los directivos que la cadena española Meliá invierte 25 millones de dólares como parte de sus contratos de administración.



Para 2030, el Mintur cuenta con 610 proyectos, en particular 103 mil nuevas habitaciones hoteleras; 332 alojamientos, 51 temas de recreación, 30 para inmobiliarias asociadas al turismo, 50 para turismo de naturaleza, 55 para campismo, 22 náutica y 70 de apoyo.



Muchos de estos abarcan lugares como Villa Clara, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Granma, Holguín, Matanzas y Varadero.



Informaron que el 45 por ciento de esos proyectos se encuentran en estos momentos en ejercicio, con un plan de tres mil 841 nuevas habitaciones para contratar en el año próximo.



Otro de los temas de las inversiones turísticas en Cuba son los parques temáticos que tendrán por escenario a la oriental región de Holguín, el occidental balneario de Varadero y a La Habana.



En particular, la capital cubana cuenta con 136 proyectos, de los que 60 son con inversión extranjera y 76 propios.



Los funcionarios precisaron que en el caso de La Habana se trata no solo de beneficiar a la parte vieja, sumamente atractiva, sino a todos los demás municipios.



A esos efectos mencionaron como novedades en cuanto a remodelaciones y reaperturas al Gran Hotel Habana Vieja, el Campoamor (Cojímar), ampliaciones del Complejo Hotel Sevilla, Hotel E (Encanto) Línea y N, el hotel 23 y K, La Puntilla y remozar Neptuno-Tritón.



Muy atractivos resultan el Hotel New York, la Villa Bacuranao, ampliaciones en la Marina Hemingway, el Hotel Regis, el Cueto y el Moscú.



Este último fue anteriormente un restaurante del mismo nombre (que se incendió) y ahora tendrá una inversión de la firma española Globalia para transformarlo en un hotel de lujo, muy cerca de La Rampa, una de las principales arterias de La Habana.



La lista de inversiones es sumamente amplia. Anunciaron además que el Hotel Internacional de Varadero tendrá su reapertura el 28 de enero próximo, cuando el plan de abrirlo era para junio de ese mismo año.



Este hotel sustituye a uno histórico que se retiró de la primera línea de playa por problemas medioambientales y aparecerá con 946 habitaciones en el balneario más importante de Cuba, distante unos 140 kilómetros al Este de La Habana.



Recalcaron que el segundo puesto de mercado emisor es Estados Unidos, pese al bloqueo de Washington contra La Habana desde el punto de vista económico, comercial y financiero, reforzado en la actualidad.



Los funcionarios del Mintur dijeron que pese a ello los estadounidenses quieren conocer a Cuba. En materia de datos, llegaron en el cierre de este año 605 mil 416 estadounidense, principalmente vía cruceros, y 585 mil 600 residentes cubanos en el extranjero, no solo en Estados Unidos.



Incluso ya opera en Cuba la cadena norteamericana Marriott con el Hotel Inglaterra para el cual tiene licencia, al igual que el Quinta Avenida, y espera obtenerla para el Santa Isabel de La Habana Vieja.



Ambos directivos se mostraron muy satisfechos con la espiral creciente del turismo cubano y esperan en lo sucesivo que se refuerce, siempre a partir de valores como seguridad, belleza, infraestructura y amabilidad de los cubanos.