Díaz-Canel: La batalla económica es la tarea fundamental (+Fotos y Video)

El mandatario cubano manifestó satisfacción profunda por el proceso de consulta popular de la nueva constitución que se aprobó, el cual evidenció la cultura política de la población, el sentido de pertenencia y un acercamiento a las preocupaciones de la gente. Dijo que la nueva Ley Fundamental reafirma el rumbo socialista de la Revolución, y encauza la labor del Estado, el Gobierno y las organizaciones políticas y de masas en el perfeccionamiento de la sociedad, refuerza la institucionalidad, y refrenda una mayor inclusión, justicia social y empoderamiento del pueblo.

Señaló que el referendo del 24 de febrero de 2019 será una genuina demostración del poder popular, el carácter participativo y democrático de la sociedad y evidencia que las decisiones fundamentales se construyen con el aporte de todos.

Díaz-Canel valoró el 2018 como un año en el que se ha experimentado un impulso al gobierno electrónico y mayor eficiencia en la gestión económica, pero como un primer escalón que en 2019 debe encontrar nuevas etapas de desarrollo.

Este año, dijo, tuvo pruebas duras, como las inundaciones en las provincias centrales y el accidente aéreo que dejó un saldo de 112 muertes y un sobreviviente, problemáticas enfrentadas con el apoyo de la sabiduría que da la dirección colectiva y el compromiso con la solución de los problemas de la población.

Agregó que a pesar del discreto crecimiento del Producto Interno Bruto la economía presenta un signo positivo que se expresa, por ejemplo, en el incremento de las pensiones mínimas a los jubilados y a las personas beneficiadas con la asistencia anual, lo que representa un costo para el presupuesto del Estado de 224 millones de pesos y que constituye el anticipo parcial de las medidas que se adoptarán para mejorar la situación de los salarios, prestaciones, subsidios y gratuidades.

Valoró al sector de las comunicaciones como uno de los de mayores aportes al PIB ante el incremento del acceso a Internet y la telefonía móvil, mientras que la industria azucarera y en menor medida la agricultura fueron las que mayor impacto negativo tuvieron.

A pesar del huracán Irma y las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para obstaculizar los viajes a la Isla, el sector del turismo terminará creciendo respecto a 2017, con un nuevo récord de visitantes, señaló.

Destacó que en medio de todos estos factores adversos se garantizaron los servicios sociales: la tasa de mortalidad infantil cerrará con un índice de 4 por cada mil nacidos vivos, similar al del año pasado, y la más baja de la historia de Cuba, además de que hubo un impulso al programa de la vivienda como resultado de una política aprobada por el Consejo de Ministros.

Explicó que para 2019 se prevén niveles similares de crecimiento de la economía, con una recuperación en sectores como la industria azucarera, la actividad de las comunicaciones y el transporte, pero con niveles que permiten satisfacer las demandas para el desarrollo, por lo que es preciso trabajar en los objetivos definidos para los próximos años.

En ese sentido, el Presidente cubano señaló como prioridades el incremento de los ingresos por exportaciones, el aumento de las capacidades de producción nacional, y de los aportes de los trabajadores por cuenta propia, que actualmente representan el cinco por ciento de los ingresos al presupuesto del Estado.

Díaz-Canel dijo que no obstante la tensa situación financiera del país, el incumplimiento en las exportaciones de bienes y servicios y el impacto de los desastres naturales, las medidas adicionales de control en la economía permitieron asegurar el plan 2018, en el que se logró el crecimiento con un saldo positivo en la balanza comercial y la cuenta corriente.

Convocó a una actitud más proactiva de los dirigentes y a una planificación movilizadora y a reforzar los equipos económicos con expertos que ayuden a articular sus conocimientos con lo que se necesita.

En sus palabras de clausura el mandatario llamó a ser responsables en el uso de la financiación, impedir los gastos superfluos en la actividad de gobierno, incrementar el control y aprovechar las experiencias de países socialistas como China, Vietnam y Laos.

Al referirse al plan de la economía para 2019, destacó que se ha concebido sobre bases sustentables para, pese a las dificultades, contribuir al restablecimiento de la credibilidad financiera de la nación.

En ese sentido señaló el desarrollo de sectores estratégicos, entre ellos la zafra azucarera, la informatización de la sociedad y las inversiones en parques eólicos y fotovoltaicos.

Anunció que en el primer trimestre de 2019 se desarrollará una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que se discutirá el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta 2030 en sus tres etapas y el estado de implementación de los Lineamientos.

Recordó que recientemente entraron en vigor nuevas normas para el trabajo por cuenta propia, medidas que la mayoría consideran necesarias.

Los trabajadores por cuenta propia no son enemigos de la Revolución, han resuelto problemas que recargan al Estado y rescatado oficios necesarios, expresó, a la vez que ratificó que no existe intención de frenar su desarrollo, solo de ordenar su ejercicio en aras de que funcionen adecuadamente.

Apreció, además, que hay quienes intentan tergiversar el decreto 349, “Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos”, el cual obedeció a una necesidad y una demanda de los propios artistas.

Díaz-Canel reconoció que el mismo debió ser más discutido y mejor explicado, debido a su importancia, y convocó a hacer ahora lo que se debió hacer antes.

La creación artística en Cuba es libre y lo seguirá siendo, afirmó el mandatario.

Destacó que como parte del sistema de trabajo para el ejercicio de gobierno siguen con sistematicidad los programas de desarrollo y que convocaron y prosiguen una batalla contra las ilegalidades y la corrupción.

Díaz-Canel se refirió a la complejidad del escenario internacional actual, y recordó que en la reciente cumbre del ALBA-TCP, celebrada en La Habana, se realizaron pronunciamientos de solidaridad con Venezuela y Nicaragua.

Asimismo, hizo alusión a la posición adoptada por el presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro, que conllevó a que Cuba no continuara participando en el programa Más Médicos en esa nación suramericana.

Sentir pasión y orgullo por lo que somos, al mismo tiempo que impaciencia y angustia por lo que no alcanzamos, más que en un sufrimiento convierte el tránsito de los próximos años en un acto de triunfo coronado por todo los que hemos entregado y la certeza de que pelear es la victoria.

Vamos siempre por más, y con todas las generaciones vivas juntas en homenaje a los que lo sacrificaron todo. Es posible vencer todos los obstáculos si el pueblo nos acompaña, concluyó.